Em meio a rumores de affair com Brad Pitt, Jennifer Aniston diz que estará livre em 2020

14/01/2020 | 12:11



Jennifer Aniston mostrou que ficou contente com o resultado de previsão do Instagram para o ano de 2020.

Recém-chegada na rede social, a atriz usou os novos filtros do aplicativo e se divertiu enquanto brincava com o filtro que indicava as previsões para o ano.

Em 2020 eu estarei.... livre!, diz o resultado da previsão, fazendo com que Jen arqueasse as sobrancelhas frente às câmeras e desse um leve sorriso de canto, como se tivesse entendido o recado!

A publicação divertida da atriz ocorre em meio aos rumores de que ela e Brad Pitt estariam se envolvendo romanticamente. Os dois não confirmam as especulações, no entanto, Jen esboçou uma reação curiosa enquanto Brad Pitt tirava sarro da própria vida amorosa ao subir no palco para ganhar o Globo de Ouro de Melhor Ator.

Eles estão oficialmente solteiros desde o término de seus respectivos casamento. Jennifer terminou a relação com Justin Theroux em 2017, meses após Brad Pitt e Angelina Jolie anunciarem a separação. Para quem não se lembra, Aniston e Pitt foram casados entre 2000 e 2005 e logo após o término, o galã de Hollywood engatou romance com Jolie. Desde que o ator voltou a ficar solteiro, a imprensa internacional especula a aproximação dele com Jen, já que o ator até foi visto prestigiado o aniversário de 50 anos de idade da ex.