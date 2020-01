Caio Castro é visto agarradinho com Grazi Massafera, mas garante que ama ser livre!

14/01/2020 | 12:11



Agora eles não fazem mais questão de esconder nada! Caio Castro e Grazi Massafera começaram um relacionamento no final de 2019, mas se no início da relação eles preferiam manter a discrição, atualmente já não têm problemas em mostrar para o mundo o amor que estão sentindo um pelo outro. Segundo o jornal Extra, o casal foi visto jantando em um restaurante em um shopping no Rio de Janeiro e os dois atores estavam trocando muitas carícias! Os globais foram vistos abraçados, dando beijos e fazendo carinho um no outro. Na hora de ir embora, o galã até abriu a porta do carro para a amada.

Por um lado, Caio não está fazendo a menor questão de esconder o amor que sente por Grazi, mas o muso também garante que ama a liberdade! O ator entrou na onda dos filtros do Instagram e estava fazendo uma brincadeira que dizia o que o signo da pessoa ama e odeia. Logo na primeira vez que jogou saiu:

- Aquariano ama não dar satisfação da sua vida. Odeia ter sua liberdade controlada. Mano, não sei quem fez isso, mas olha, boa! Vou até de novo, disse o global.

O galã continuou jogando mais algumas vezes e ainda garantiu sem tirar e nem por que ama ficar sozinho e ser livre e que odeia gente que faz mimimi e é careta.

Rally dos Sertões

Além de ter começado um relacionamento, Caio também viveu outra experiência bem interessante em 2019. O artista foi convidado para competir no Rally dos Sertões, uma corrida de carros radical em estradas de terra. Ele divulgou um vídeo no YouTube contando como foi a experiência e começou dizendo o quanto estava feliz e emocionado de poder estar fazendo parte da competição, pois ele ama automobilismo e pilotar.

Porém, o boy de Grazi não imaginaria que ele iria tão longe, sendo um piloto de primeira viagem na prova. O ator competiu nas duas primeiras fases e chegou à semifinal do rally. Ele lembra que estava indo bem, mas a situação começou a mudar quando estava a um passo da final:

- Quando entrou a semifinal já não era só mais a minha pressão pessoal, já não era a minha cobrança. Eu comecei a sentir qual é a cobrança de um piloto profissional. Na hora a sensação é completamente diferente, o coração vem na boca.

Caio estava correndo junto de campeões internacionais e pilotos com anos de experiência, mas mesmo assim encarou o desafio. O galã conta que estava muito rápido em um momento e acabou capotando o carro quatro vezes:

- No que girou a primeira vez, eu vi que capotou. Eu tirei os braços e fiz assim (cruzou os braços no peito). Eu mantive o braço aqui o tempo inteiro e quando eu senti aquele... um, dois, três e aquela pancada. Para finalizar ainda voei e o carro com as rodas para cima.

Que perigo! Logo em seguida, ele lembra que a equipe de atendimento já foi ao resgate e ele saiu do carro engatinhando e felizmente nem Caio nem o navegador que o acompanhava se machucaram no acidente.