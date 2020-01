Governador do Estado, João Doria planeja passar balsa de São Bernardo à iniciativa privada

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



14/01/2020 | 10:31



O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), quer privatizar as balsas de São Bernardo, no Grande ABC, e do Bororé, no extremo Sul da Capital, ainda no segundo semestre deste ano. A ideia do tucano é incluir as três linhas no pacote de concessão das travessias do litoral, visando economia de R$ 100 milhões aos cofres públicos.

A balsa João Basso faz o percurso entre o Riacho Grande e o bairro Tatetos, ambos no município são-bernardense. O equipamento leva 1,7 milhão de pedestres e 1,1 milhão de veículos ao ano. Já as balsas do Bororé atuam em dois trajetos; o primeiro faz a travessia entre o Grajaú e Península; o segundo, Taquacetuba, vai do Bororé para São Bernardo. Juntas, as três linhas transportam 2,2 milhões de passageiros e 1,8 milhão de veículos por ano, totalizando 180 mil viagens.

Além da economia ao Estado, espera-se melhoria no serviço em todos os pontos. Em São Bernardo, por exemplo, a reclamação na demora da travessia é assunto antigo. Em 2018 o equipamento foi inclusive trocado, na tentativa de aperfeiçoar o serviço. A balsa passou a ter o dobro da capacidade, comportando 400 passageiros e 40 veículos por trajeto, entretanto, as filas em horários de picos permanecem. A mudança custou cerca de R$ 2,5 milhões aos cofres públicos.

Para aprovação do projeto, a gestão de Doria contratou a FGV (Fundação Getúlio Vargas) para definir o modelo de desestatização das balsas. A viabilidade da medida, entretanto, depende da conclusão deste levantamento.

Atualmente, o governo é responsável por oito operações de balsa no Estado, por meio do Dersa. A principal travessia é entre Santos e Guarujá, no litoral. A empresa pública é responsável ainda pelos trajetos entre Guarujá e Bertioga, Ilhabela e São Sebastião, Iguape e Juréia, Cananéia e continente, Cananéia e Ilha Comprida e Cananéia e Ariri, além das travessias por lanchas de passageiros entre Santos e Vicente de Carvalho.

O Diário aguarda o posicionamento do governo quanto a medida.