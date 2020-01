Polícia Militar prende três e detém um por tráfico de drogas

Bia Moço

Diário do Grande ABC



14/01/2020



PMs (Policiais Militares) do 6º Batalhão prenderam três criminosos e detiveram um menor por tráfico de drogas, na tarde desta segunda-feira (13), na Rua Padre Léo Comissari, no Montanhão, em São Bernardo. O trio Agatha Nascimento Trindade, 21 anos, Alef Alex Nascimento Trindade, 22, e Kauani Souza dos Santos, 22, responderão ainda por corrupção de menor, já que com eles estava Gutemberg Carneiro da Silva, 16.

Com os infratores foram apreendidas 134 porções de maconha, 163 de cocaína, 92 de crack, dois celulares e a quantia de R$ 265 em notas trocadas.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais que estavam em patrulha receberam, através da inteligência da polícia, informação de que tinha ponto de droga em uma viela do bairro. Ao chegarem, viram Agatha e Gutemberg fazendo contagem de dinheiro. Abordados, os jovens confessaram trabalhar para o tráfico e indicaram residência onde estaria o restante das substâncias. Na casa, os PMs encontraram Trindade e Santos, que entregaram os celulares aos policias, além de indicar a droga escondida no fogão.

A ocorrência foi registrada no 6º DP (Baeta Neves).