Saiba porque o Mar Morto é o maior spa natural do mundo

Apesar do nome sugestivo, que refere-se ao fato de a água ser tão salina que impossibilita a vida, o Mar Morto, situado na divisa entre Jordânia e Israel, no Oriente Médio, é um excelente spa natural, Isso porque ele é rico em sais minerais e ingredientes com capacidades regeneradoras e prolongados da vida. Doze deles, inclusive, existem apenas em suas águas.

Além das propriedades naturais, o Mar Morto atrai visitantes pelas proximidade com locais culturais históricos. Quem se hospeda por lá encontra resorts com ótima estrutura, sobretudo no lado da Jordânia.

Turismo no Mar Morto

Para o turismólogo e influenciador digital Gabriel Veronese, o Mar Morto é o maior spa natural do mundo. “Com quase três milhões de anos de existência, segundo a ciência, este lugar é único no mundo. Já se sabe que os minerais encontrados por lá podem nutrir as camadas mais superficiais da pele, melhorar a elasticidade e a tonalidade, além de remover toxinas, promovendo efeito anti-envelhecimento.”

O profissional destaca que, por conta da alta taxa de salinidade encontrada tanto nas águas quanto na lama do lago oriental, os tratamentos feitos à base desses sais têm ação cicatrizante, anti-inflamatória e antisséptica. “Por isso, eles garantem a redução das temidas espinhas”, salienta Gabriel.

Benefícios da Mar Morto

As águas do Mar Morto são compostas de 34% de minerais. Isso significa 10 vezes mais do que qualquer outro mar ou lago, proporcionando muitos benefícios para a saúde e a pele.

“Situado a 430 metros abaixo do nível do mar, mesmo absorvendo as areias do deserto e exposto a um clima tão seco, o Mar Morto é epicentro de pesquisas e conhecido como ‘o maior e mais natural destino spa do mundo’”, conta Gabriel.

A importância do mar Morto para a estética é tão grande que existe toda uma indústria da beleza associada às propriedades das águas e da lama local. “No Brasil, existem diversos produtos que são formulados a partir das pesquisas e descobertas realizadas em Israel. O país é o lar de diversos cientistas brilhantes, ganhadores do prêmio Nobel e pesquisadores reconhecidos”, conta o influenciador.

