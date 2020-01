Água Santa recebe Avaí no Inamar e técnico promete atacar

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/01/2020 | 00:01



O Estádio do Inamar vive expectativa de casa cheia para partida na qual o Água Santa pode fazer história na Copinha. Hoje, às 15h, pela terceira fase, o Água Santa mede forças com o Avaí e busca pela primeira vez alcançar as oitavas de final da competição. Depois de despachar o Atlético-CE por 2 a 0, agora a equipe de Diadema terá parada dura.



“Vamos para cima do Avaí”, prometeu o técnico Adriano Piemonte. “Acho que o Avaí é mais forte do que o (Atlético do) Ceará, que nos deu trabalho. Tem duas peças fundamentais e vamos tentar inutilizá-las”, emendou o treinador, que viu evolução no time. “É difícil pegar (o trabalho) em andamento. Tive dois, três dias de treino, mas fico feliz com o desempenho do time, eles assimilaram muito, tocaram a bola. No primeiro tempo (nosso time) já teve mais posse do que no jogo inteiro anterior.”



De acordo com o atacante Renato Júnior, a presença da torcida é muito bem-vinda. “É fundamental. A gente se sente mais confiante, vai para cima, sem medo de errar”, finalizou.



HOJE

A partir das 21h30, no Estádio 1º de Maio, o São Paulo desafia o Santa Cruz. Mais cedo, às 17h, em Araraquara, o Palmeiras desafia o Goiás.