Sem artilheiro Sandrinho, Tigre desafia o Atlético-MG

Anderson Fattori



14/01/2020 | 00:01



O São Bernardo FC chegou até a terceira fase com um dos melhores ataques da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dos 12 gols marcados, sete foram do atacante Sandrinho. Entretanto, o artilheiro não poderá ajudar o time a buscar vaga nas oitavas de final do torneio hoje, às 14h45 contra o Atlético-MG, no Estádio Nicolau Alayon, na Capital.



O jogador recebeu o segundo cartão amarelo na vitória por 3 a 1 sobre o River-PI e está suspenso. “Com certeza o Sandrinho fará falta. Ele vem vivendo um grande momento e fazendo gols importantes para a equipe, mas quem entrar vai procurar manter a mesma forma de jogar. Claro que pode mudar um pouco pelas características individuais, mas vamos manter a mesma postura”, disse o técnico Leandro Mehlich, que falou sobre o adversário. “É um jogo que todos gostamos de jogar. Contra grande equipe, em competição importante. Sabemos de toda a qualidade que o Atlético-MG tem, é claro. E vamos trabalhar bastante, principalmente o nosso emocional pela falta de tempo hábil, para fazer grande jogo”, concluiu.



ONTEM

O Corinthians venceu o Juventude por 3 a 1, em Franca, e avançou às oitavas.