Copinha exige partes física e psicológica dos jovens atletas

13/01/2020 | 23:35



A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o ápice da carreira dos jogadores de base no Brasil. Mas, para alcançar a glória na competição, é preciso ultrapassar barreiras, que vão desde a concorrência de milhares de outros jogadores até o torneio em si, contra times de todo o País e, a partir do mata-mata, com jogos eliminatórios a cada dois dias e, por vezes, em horários que os expõem a muito sol ou chuvas torrenciais. Ou seja, exigências física e psicológica pesadas.



Dois times do Grande ABC resistem na Copinha. Aliás, ambos entram em campo hoje, às 16h, exatas 46 horas após conquistarem a classificação para esta etapa: São Bernardo FC e Água Santa. E os respectivos preparadores físicos falaram sobre os desafios para deixar todos os atletas nas melhores condições.



“É uma situação que acaba expondo bastante os atletas a lesões, porque a parte muscular não está 100% recuperada. Um dia só de folga praticamente. Depois que a equipe classifica da primeira fase até a semifinal é sempre assim, praticamente só recupera os atletas”, explicou Gustavo Barretti, do Netuno. “Uma equipe muito bem preparada corre riscos de lesões musculares e articulares. Esse risco aumenta quando a equipe não teve uma preparação tão adequada”, salienta Lucas Moraes, do Tigre.



Tanto são-bernardenses quanto diademenses vêm se preparando há meses para a competição, o que faz diferença em momentos como este de decisão e obrigatoriedade de vitória. “Tentamos fazer carga física pré-temporada, amistosos com pouco descanso entre um e outro, para chegar próximo do que ia acontecer na Copa São Paulo. E investimos pesado na parte de suplementação para a recuperação pós-treino e pós-jogo. Então a gente vem dando carga de suplementação desde outubro. Suplementar, alimentar e dormir bem são importantíssimos”, ressaltou Gustavo Barretti. “Nesse momento, estamos indo para o quinto jogo e até o momento não perdemos nenhum jogador por lesão muscular. Nossa equipe também não vem sofrendo com as famosas cãibras, mesmo jogando em horários pouco adequados, forte calor e grande umidade. Os atletas sabiam que seria competição de superação e até o momento estão se superando”, destacou Lucas Soares.