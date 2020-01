Bem Barato inicia processo de seleção no Demarchi

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



14/01/2020 | 00:01



O número 1.911 da Avenida Maria Servidei Demarchi, que por 57 anos foi endereço do tradicional Restaurante São Franciso, da Rota do Frango com Polenta, está prestes a reinaugurar como unidade do Grupo Bem Barato. Na segunda quinzena de fevereiro, atacarejo da rede abrirá as portas no local. E o processo seletivo para contratar 210 profissionais já começou, mas ainda dá tempo de participar. Quem tiver interesse, basta comparecer com currículo em mãos, das 8h às 14h, até sexta-feira.

Ontem, 968 pessoas formaram fila nos arredores do empreendimento para serem avaliadas na primeira etapa da entrevista, e 250 foram selecionadas para a segunda, realizada na semana que vem. “Resolvemos fazer o processo seletivo desta maneira para conhecer melhor os interessados e analisar melhor a energia de cada um deles, a disponibilidade e a vontade de trabalhar conosco”, contou Gisele Ferreira, coordenadora de RH do Grupo Bem Barato. “Estamos privilegiando essas características em detrimento de um currículo melhor, com maior escolaridade. Como o número de interessados acaba sendo bem maior do que o das vagas, vamos guardar as informações das pessoas que não conseguirem essas posições agora para procurá-las assim que forem abertas mais chances.”

As posições disponíveis são operacionais, para atuar em caixa, reposição, açougue, hortifrúti, padaria, cozinha e limpeza, conta Gisele. “Na semana que vem, durante a segunda etapa da entrevista, vamos definir quem trabalhará onde.” E mesmo os que não tiverem disponibilidade de comparecer ao endereço do bairro Demarchi podem enviar currículo por email: selecao@grupobembarato.com.br.

Hoje, o Bem Barato possui 15 operações, sendo dez delas no Grande ABC. Além desta prestes a inaugurar, há outras cinco lojas em São Bernardo, três em Diadema (sendo uma no Shopping Diadema, de propriedade do grupo) e uma em Santo André. Até o início do ano que vem será lançada unidade com complexo comercial na Av. Pereira Barreto, em São Bernardo.