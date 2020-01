Apesar de mudar sede, Mangels mantém 30 funcionários

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



14/01/2020 | 00:01



A Mangels informou ontem que o escritório administrativo da companhia, em São Bernardo, continuará na cidade mesmo com a mudança de endereço da sede. E que, com isso, os 30 colaboradores seguirão no local. A firma, que em 2013 empregava 380 funcionários, quando decidiu levar a produção de estamparia de aço para Três Corações, em Minas Gerais, agora irá levar o registro fiscal por questões estratégica e tributária.

No sábado, quando o Diário publicou que a sede poderia mudar de lugar após votação na sexta-feira, dia 17, a firma não havia se manifestado.

“Com a mudança, teremos melhores condições de atendimento junto à Receita Federal e à Junta Comercial da região, onde temos as nossas principais operações de fabricação de rodas de alumínio, botijões de GLP, eixo traseiro e tanques de ar. A decisão não alterará as atividades administrativas do escritório da Mangels e não afetará os funcionários que ficam em São Bernardo, onde mantemos diretoria, área comercial, jurídico, financeiro, auditoria interna, parte do RH e TI”, disse, em nota.