BRK Ambiental recorre contra decisão que validou tarifa de esgoto

14/01/2020 | 00:01



A BRK Ambiental recorreu da decisão da desembargadora Ana Liarte, da 4ª Câmara de Direito Público do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), que validou a nova tarifa do esgoto de Mauá.

A concessionária do serviço argumentou que os valores determinados em decreto pela gestão Atila Jacomussi (PSB) não passaram por aval da Arsep (Agência Reguladora dos Serviços Públicos) e que tal fato gera desequilíbrio econômico-financeiro no contrato.

A Arsep havia autorizado reajuste de 2,89% na tarifa, percentual seguido pelo governo Atila em algumas faixas de consumo. Em outras, porém, houve redução de até 20%.

Pelo impasse, o prefeito já admite publicamente encerrar o acordo de concessão do esgoto da BRK Ambiental e inseri-lo no debate com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que está prestes a assumir o serviço de distribuição de água no município.