Corinthians vence Juventude e avança às oitavas de final da Copinha

13/01/2020 | 22:11



O Corinthians carimbou sua vaga para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar o Juventude, em Franca, por 3 a 1, na noite desta segunda-feira. O clube paulista foi superior do início ao fim e ainda conseguiu poupar seus principais destaques nos minutos finais. Sandoval, Rafael e Richard marcaram para o clube da capital paulista, enquanto Jair descontou.

Com o resultado, o Corinthians enfrentará o Mirassol na próxima fase. O clube do interior paulista avançou ao fazer 2 a 0 no Joinville, em Bálsamo, com gols de Lucas e Felipe.

Ainda na noite desta segunda-feira, o Red Bull Brasil fez 3 a 0 no Paraná, em Rio Claro, e também classificou às oitavas. Os gols foram marcados por: Moreira, Brown, e Pires. Agora, o desafio será diante do Internacional, que, mais cedo, passou pelo Desportivo Brasil por 2 a 1.

Nestas segunda-feira, oito times confirmaram presença nas oitavas de final. São eles: Athletico-PR, Botafogo-SP, Corinthians-SP, Internacional-RS, Londrina-PR, Mirassol-SP, Red Bull Brasil-SP e Taboão da Serra-SP.

Confira os jogos desta segunda-feira na Copinha:

15h

Internacional-RS 2 x 1 Desportivo Brasil-SP

CRB-AL 0 x 1 Taboão da Serra-SP

16h

Botafogo-SP 1 (3) x (0) 1 Atlético-GO

17h30

Tupi-MG 1 x 2 Athletico-PR

18h

Londrina-PR 1 x 0 Ponte Preta-SP

19h

Mirassol-SP 2 x 0 Joinville-SC

20h

Corinthians-SP 3 x 1 Juventude-RS

Paraná-PR 0 x 3 Red Bull Brasil-SP