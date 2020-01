Celso Russomanno conta que já foi piloto de carro e moto

Marcela Ibelli

“Quando mais jovem já fui piloto de corrida – rally e moto. Sempre gostei de carros, mas a paixão por aviação falou mais alto e decidi comandar helicóptero e avião.” De quem é a frase que abre esta coluna? É de homem de 60 anos que também se formou em jornalismo, direito e sempre está por aqui, no Grande ABC. Ah, ele afirma ainda ter praticado ciclismo e judô. O político Celso Russomanno (Republicanos) falou com este Diário durante comemoração de 17 anos do filho Celso, que foi realizado na Fórmula1 Pub Burger, em Ribeirão Pires. Por isso, o assunto velocidade abriu a conversa. Já quando o tema foi candidatura à prefeitura de São Paulo em 2020, Celso – que também é pai da Luara, 31, Caterine, 7 e, avô de Bernardo, 4, e Enrico, 2 anos – deu uma esquivada.

Embora tenha admitido que tenha vontade e pensa em ser candidato, diz que só vai voltar a falar sobre o assunto após o Republicanos se reunir e definir os nomes. “Estou bem nas pesquisas, mas entendo que se tomar uma atitude sem consultar meu partido, deixo de praticar fidelidade e construção partidárias, algo que sempre preguei.” Sobre como o Republicanos vai se portar aqui na região, Russomanno foi mais claro: “Estamos bem organizados e estruturados no Grande ABC e devemos sair em todas as frentes, com candidaturas a prefeito, vice ou mesmo como apoiadores.”

Silvia e Nickolas Grecco estão cumprindo compromissos pelo mundo; desta vez, mãe e filho da região acompanham a Florida Cup, nos Estados Unidos

Prefeito de Santo André, Paulo Serra, e a primeira-dama, Ana Carolina, foram passear de moto no fim de semana: ‘Após oito meses, teve passeio de Harley com a namorada, esposa e parceira de todas as horas!’, escreveu o prefeito

Grupo de crianças participou da abertura do circuito de atividades do youtuber Luccas Neto, no Shopping ABC, em Santo André; funciona até dia 9

Carnaval não morreu

Este será o quarto ano em que o Grande ABC não terá desfile de Carnaval – como publicado na reportagem de Setecidades do dia 11. Isso não quer dizer que a Folia não passará pela região. Pelo contrário. Meire Terezinha, presidente das Ligas de Escolas de Samba do ABCDM, procurou esta coluna para dizer que haverá blocos, festas e desfiles nas comunidades. “Há frentes parlamentares atuando em Brasília. Quero reunir todos os presidentes de todas as ligas para falar sobre os movimentos referentes ao Carnaval.” Nós estamos por aqui acompanhando.

Experiência no canto

Você já teve vontade de soltar a voz de forma mais profissional? Pois o Coro da Cidade de Santo André aposta em ação para lá de criativa para divulgar a busca por novos cantores. Eles querem chegar a 500. Maestro Roberto Ondei, por meio de sua comunicação, convidou nomes influentes da região para participar de vivência que vai ajudar cada um a descobrir suas próprias “sonoridade e tons”. Será sábado, no período da manhã, no Teatro Municipal, durante audição oficial do coro. Quem serão as novas vozes do Grande ABC? Todos estão convocados!