Kina e Marcos ficam sem legenda no PSB para o pleito

Fabio Martins



14/01/2020 | 00:02



O PSB de Santo André deliberou internamente que não dará legenda, na eleição deste ano, ao vereador Jorge Kina e ao segundo suplente e ex-parlamentar Marcos da Farmácia. A decisão foi tomada pelo ex-secretário e atual presidente municipal do partido na cidade, Ailton Lima.

Ailton, que se filiou ao PSB com objetivo de ser candidato a prefeito neste ano, já havia reclamado da postura da dupla, sob argumento de que os dois não faziam oposição ao governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), seu antigo aliado, hoje desafeto.

Kina é primeiro suplente da coligação de PSB e Republicanos, mas está no mandato devido às sucessivas licenças tiradas por Roberto Rautenberg (Republicanos), vereador mais bem votado do Grande ABC em 2016.

Marcos da Farmácia, por sua vez, ficou na cadeira no período em que Almir Cicote (Avante, ex-PSB) esteve como superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) – exerceu o cargo entre fevereiro e dezembro. Ficou sem a vaga depois que Cicote retornou à casa. O terceiro vereador eleito na coligação foi Ronaldo de Castro (Republicanos).

O regresso de Cicote, aliás, teve origem justamente na atuação de Kina e Marcos. Os dois ingressaram com pedido de cassação do mandato de Cicote alegando que ele, como vereador eleito, não poderia assumir função de dirigente de uma autarquia.

Segundo Ailton, “as pré-candidaturas de Marcos e Kina são problemas do prefeito Paulo Serra, uma vez que ambos fazem parte da base de sustentação”. “Não haverá ato de expulsão porque acho deselegante. Pode ficar mácula inadequada aos dois. Mas fato é que eles não seguiram as diretrizes do partido”, disse. “É lenda que um vereador tenha legenda garantida (para concorrer à reeleição). É máxima que não existe no nosso estatuto.”

Se fossem expulsos, Kina e Marcos não corriam riscos de extinção de mandato por brechas na Lei da Fidelidade Partidária. Ailton, entretanto, avisou que não haverá retaliação. “Deixo minha palavra que não vamos pedir a cadeira deles.”

Kina e Marcos da Farmácia não retornaram aos contatos da equipe do Diário para comentar o caso.