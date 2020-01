Escola preparatória da UFABC completa dez anos de atividades

Yasmin Assagra

Criada para auxiliar estudantes de escolas públicas na preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) – utilizado pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para o ingresso em universidades gratuitas –, a EPUFABC (Escola Preparatória da Universidade Federal do ABC) completa dez anos de atuação. O serviço, gratuito, atende em média 4.500 estudantes e tem índice de aprovação de 50%. Para 2020, embora esteja descartada a expansão das atividades, estão sendo costuradas parcerias para que a expertise do projeto seja passada adiante.

“A ideia foi justamente mostrar para comunidade que também podemos ajudar. Trazer a população para dentro da universidade para aprender conosco”, destaca o coordenador da escola preparatória e pró-reitor de extensão e cultura, professor Leonardo Steil.

Para celebrar os dez anos, o pró-reitor organizou a produção do livro Sonhar. Educar. Transformar. Escola Preparatória da UFABC 10 anos!, que traz relatos dos idealizadores do projeto, estudantes, professores e voluntários. “Sei que ajudamos muitas pessoas em seus projetos de vida. Preparamos (os alunos) para a vida universitária e para a superação na nova vida acadêmica”, observa Steil.

Em novembro de 2016, a escola preparatória da UFABC fechou unidade localizada em Mauá sob alegação de que não havia verba suficiente para manter os trabalhos. O cenário de crise institucional se mantém, tendo em vista os cortes impostos pelo MEC (Ministério da Educação) ao orçamento da universidade federal. Sem possibilidade de expandir os serviços, a alternativa foi buscar parceiros interessados em criar ação similar a partir de capacitação feita por professores da federal. Um dos contemplados é o Projeto Shalom, associação sem fins lucrativos de Santo André que realiza trabalho social com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. “Nossa maior perspectiva é apoiar outras iniciativas como essa”, observa Steil.

INSCRIÇÕES

As duas unidades da escola preparatória da UFABC – nos campi Santo André e São Bernardo – irão ofertar, juntas, 633 vagas neste ano. Destas, 600 serão exclusivas para alunos oriundos de escolas públicas e as demais 33 serão destinadas a deficientes auditivos, travestis ou transexuais, refugiados e servidores terceirizados da universidade.

As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 27 e 31 de janeiro, presencialmente, no campus Santo André, das 14h às 20h. O estudante precisa apresentar documento original com foto. As aulas terão início no dia 1º de abril.