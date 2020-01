Grades e placas soltas oferecem riscos na Avenida Lions

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



13/01/2020 | 23:35



Uma das principais vias de São Bernardo, a Avenida Lions, responsável por ligar a cidade a Santo André, Diadema e à Capita, demanda manutenção por parte da Prefeitura. Além de as grades laterais do viaduto estarem danificadas após sofrerem depredação, alguns trechos da pista rebaixada estão sem placas de proteção nas paredes. Pedestres e motoristas que circulam pelo local temem desde acidentes até assaltos na área.

A equipe do Diário esteve na avenida na manhã de ontem e constatou que a depredação das grades nos dois sentidos da via deixa buracos. Além disso, após parte das placas de proteção laterais ter se soltado, é visível que as paredes do viaduto estão degradadas, com buracos, provavelmente em razão da colisão de veículos.

O motorista de aplicativo Daniel Marcolino, 37 anos, destaca que, com a grade solta, ladrões estão livres para invadir a pista e assaltar motoristas e pedestres, principalmente em horários de pico. “Eles (criminosos) aproveitam o maior fluxo de veículos, entre 18h e 19h, para assaltar. Eles pulam entre as grades soltas e avançam para pista”, comenta.

O desempregado Anderson da Cunha, 38, aponta que o local está com problemas há pelo menos seis meses. Segundo ele, além da depredação, grades foram arrancadas por conta de acidentes na região. “Após batidas envolvendo caminhões, ônibus e carros, as grades caem e permanecem desse jeito. Essa área precisa de mais atenção e fiscalização”, observa.

Para o sociólogo e consultor em segurança no trânsito Eduardo Biavati, as grades de proteção integram questões de mobilidade e segurança pública. “Se esses itens já estavam lá há um tempo e fazem falta aos moradores, o poder público precisa fazer uma manutenção”, observa.

“É necessário uma vistoria ou fiscalização por aqui”, argumenta a professora de dança Patrícia Lima, 35, a respeito da situação da Avenida Lions.

O Diário já denunciou algumas vezes a soltura da proteção da vala que separa o asfalto na via expressa. Além do risco de acidentes, o problema também causa interdições e congestionamentos.

A Prefeitura de São Bernardo informou que o local citado foi vistoriado ontem por agentes e, nos próximos dias, já receberá obras para manutenção do gradil.