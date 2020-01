Barcelona confirma demissão de Valverde e contrata Quique Setién

13/01/2020 | 19:45



O Barcelona demitiu nesta segunda-feira o técnico Ernesto Valverde. A decisão foi anunciada pela diretoria do time catalão próximo das 23 horas (horário espanhol), após reunião durante toda a tarde desta segunda, no CT do clube, em Barcelona, inclusive com a participação do presidente Josep Maria Bartomeu.

Para o seu lugar, o escolhido é Enrique Setién, mais conhecido como Quique Setién, ex-Las Palmas e Betis, reconhecido por armar suas equipes com bom toque de bola e de forma ofensiva. Ele vai ser apresentado nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Valverde somou 144 jogos - com 97 vitórias, 32 empates e 15 derrotas - desde que assumiu o comando da equipe catalã em maio de 2017, quando substituiu Luis Enrique. Foram quatro conquistas: dois títulos do Campeonato Espanhol, um da Copa do Rei e um da Supercopa da Espanha.

O problema do trabalho de Valverde foram as duas eliminações consecutivas na Liga dos Campeões da Europa, em 2018 e 2019, quando caiu nos duelos de volta diante da Roma (quartas de final) e Liverpool (semifinal), por 4 a 1 e 4 a 0, respectivamente.

Apesar do desempenho irregular, Valverde deixa o Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol (40 pontos, ao lado do Real Madrid) e classificado em primeiro lugar no Grupo F na Liga dos Campeões. A gota d'água foi a derrota para o Atlético de Madrid por 3 a 2, na semana passada, pela semifinal da Supercopa da Espanha, em duelo realizado na Arábia Saudita.

Antes Setién foram procurados para comandar o Barcelona, mas não aceitaram: Xavi Hernández, Ronald Koeman, Mauricio Pochettino, Robert Martínez, Gabriel Milito, Marcelo Gallardo e Thierry Henry.

Quique Setién, 61 anos, foi um meio-campista que atuou por 12 temporadas no Racing Santander. Ele também atuou no Atlético de Madrid, onde venceu a Supercopa da Espanha, além de jogar feitiços em Logroñés e Levante.

Setién é um dos treinadores mais experientes do futebol espanhol. Ele iniciou a carreira no Racing Santander, equipe que ajudou a colocar na primeira divisão espanhola em 2002.

Em 2017, o novo treinador do Barcelona assinou com o Betis e chegou ao sexto lugar no Espanhol, classificando a equipe para a Liga Europa em sua primeira temporada na direção. O segundo ano no clube de Sevilha levou o time até a semifinal da Copa do rei antes de sair em 2019.