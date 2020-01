Tulica volta aos campos andreenses

Ademir Medici

Alberto Soares de Araujo, Tulica

(Santo André, 22-10-1952 – 21-2-2012)

Tulica nasceu e morreu em Santo André. Foi descoberto para o futebol na então rica várzea de Utinga. Jogou e foi olheiro do EC Santo André, marcando pelo menos 55 gols com a camisa do clube, seu maior artilheiro até hoje – outra estatística fala em 63 gols.

Sugestão aos organizadores da Taça Tulica: pesquisem, partida a partida, gol a gol, a carreira do craque ramalhinho, organizando uma publicação para ser lançada quando da V Taça Tulica, em 2021.

Uma dica: o Diário do Grande ABC cobriu todos os jogos do Santo André do período e deve ser a fonte mais confiável para este levantamento estatístico. Mãos à obra, pois...

A CARREIRA

O primeiro grande título de Tulica foi o de campeão dos Jogos Abertos do Interior, em 1970, em Bauru, defendendo a Seleção de Santo André e vencendo Santos, do treinador Pepe, na final.

Pelo Santo André, foi vice-campeão em 1974 e campeão em 1975 da Segunda Divisão paulista.

Além do Ramalhão, Tulica jogou no Santos, Atlético Carazinho-RS, Fluminense, Vila Nova, Atlético Goianense e Grêmio Mauaense, onde encerrou a carreira de jogador, iniciando a de técnico.

Ao Diário, disse o ex-jogador Lance, quando da morte de Tulica:

- Foi um dos maiores jogadores que atuaram no Santo André, se não foi o maior.

- Joguei algumas partidas contra ele e foi meu olheiro quando fui técnico do Santo André em 1996.

- Conhecia muito de futebol.

- Tulica era a bandeira, o símbolo deste clube, é uma perda inestimável.

Quase oito anos após a morte de Tulica, Sérgio Ventura, um dos organizadores da IV Taça Tulica, declarou ao repórter Mauricio Silva, do Diário, que acompanhará todo o certame, especialmente para a página Memória:

- O mais importante é que a memória do Tulica não caia no esquecimento.

A derrota do campeão de 2019

Cobertura: Mauricio Silva

Pelo quarto ano seguido amigos do craque se reúnem para prestar homenagem a Tulica.

Os jogos serão realizados no campo do Nacional, na Cidade dos Meninos, nas manhãs de sábado.

Disputam a IV Taça Tulica nove clubes: Amigos da Melhor Idade, São Jorge, General Motores, Santo André, Icontafisco, Asa de Águia, Nacional, Talibans e Unidos do Poliesportivo.

PRIMEIRA RODADA

(Sábado, 11-2-2020)

Santo André 1, GM 1

Icontafisco 7, Asa de Águia 0

Nacional 2, Talibans 2

São Jorge 2, Amigos da Melhor Idade (campeão de 2019) 1

Folgou: Unidos do Poliesportivo

SEGUNDA RODADA

(Sábado, 18-2-2020)

Icontafisco x Unidos do Poliesportivo

Nacional x GM

São Jorge x Asa de Águia

Talibans x Santo André

Folgará: Amigos da Melhor Idade

