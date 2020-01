Bianca Bellucci

13/01/2020 | 18:18



Box Office Mojo é um site norte-americano, braço do famoso IMDb, e responsável por catalogar dados sobre bilheterias do cinema. Uma das suas listas traz os filmes que mais lucraram nas telonas. O interessante é que a empresa ajusta a inflação no preço dos ingressos e aplica no número de entradas vendidas. Tudo isso para descobrir quem é o maior de todos os tempos – e, spoiler, não é Avatar.

Na galeria, o 33Giga reuniu as 100 maiores bilheterias do cinema de acordo com o Box Office Mojo. Para ver a lista completa, clique aqui.







































































































































































































