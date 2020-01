Carlos Alberto de Nóbrega revela que está com infecção na próstata e bacteriemia

13/01/2020 | 17:10



Por meio de seu Instagram, Carlos Alberto de Nóbrega atualizou seus fãs sobre o seu estado de saúde. O humorista está internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticado com uma infecção generalizada. A princípio, ele havia informado que tinha comido um iogurte estragado e, por isso, passou mal.

Agora, explicou que, na verdade, o problema encontrado foi outro:

- Primeiro eu queria agradecer o carinho que vocês me receberam, com as respostas que mandaram pela minha saúde. Aconteceu uma coisa errada, uma grande coincidência. Eu falei daquele iogurte que eu tomei, que estava vencido, e eu realmente tomei, mas não teve nada a ver, foi uma incrível coincidência. O que eu tenho, depois de vários exames que eu fiz aqui, é uma prostatite e bacteriemia. Ou seja, é a minha próstata que está causando tudo isso.

Dando risada, ele ainda diz:

- Não tem nada a ver com o que eu comi ou deixei de comer. Podia até ser melhor se fosse aquilo, mas não.

A prostatite é um termo genérico para indicar uma infecção na próstata, segundo informações do site do hospital Albert Einstein. Ela é causada na maioria das vezes por bactérias encontradas no trato urinário ou no intestino grosso. Já a bacteriemia, também citada pelo humorista, é quando há a presença de bactérias no sangue, que podem causar febre, calafrios, dores, enjoos, dentre outros sintomas.