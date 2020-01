Do Dgabc.com.br



13/01/2020 | 17:03



A terça-feira (14) ainda será tempo instável no Grande ABC. O dia será de céu nublado com Sol entre nuvens e pode haver chuva de intensidade fraca a moderada a qualquer momento, com chances maiores durante a noite e a madrugada e no período da tarde.

A temperatura permanece amena, com mínima de 20ºC e máxima de 26ºC.

Já na quarta-feira (15) as temperaturas voltam a subir, mas no final da tarde poderão haver pancadas de chuva de intensidade significativa.

Já na quinta, por conta da passagem de uma frente fria, há possibilidade de pancadas de chuva forte no final da tarde.