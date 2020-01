Pedro Rocha garante estar em forma para buscar uma vaga no time do Flamengo

13/01/2020 | 17:01



O atacante Pedro Rocha, de 25 anos, foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira como um dos reforços do Flamengo para a temporada. Depois de revelar seu amor pelo time rubro-negro desde a infância e a escolha pela camisa 32, o jogador afirmou estar em forma e pronto para brigar por uma vaga na equipe supercampeã.

"O Mister vai ter muito trabalho para este próximo ano, um quebra-cabeça para montar o time. Estou chegando para jogar e dar qualidade a mais. Muito feliz por chegar e jogar com grandes jogadores", disse o jogador, que caiu com o Cruzeiro para a Série B no ano passado. "Estou pronto para jogar. Quando volta de férias é um pouco mais complicado, tem que fazer avaliações físicas. Mas sempre procuro me manter bem para que nesse retorno possa sentir um pouco menos."

O jogador espera recuperar o bom futebol da época do Grêmio, time no qual conquistou os títulos da Copa do Brasil (2016) e Copa Libertadores (2017). "Acredito que possa recuperar meu bom futebol, com toda a estrutura que o Flamengo oferece aos jogadores e à comissão técnica. Acredito que este ano será muito importante e decisivo. Jogar em grande clube tem pressão, é normal, mas estou acostumado."

No ano passado, antes de uma passagem de 17 partidas pelo russo Spartak, o atacante foi mal como todo time do Cruzeiro. Ele participou de 33 dos 38 jogos da equipe mineira no Brasileiro. Marcou quatro gols e deu três assistências. "Aprendi muita coisa (na Rússia e no Cruzeiro). Você não consegue adquirir experiência no futebol de um dia para o outro. É dia a dia, jogo a jogo, a cada temporada. Amadureci bastante, disse Pedro Rocha, que já deixa o Cruzeiro no passado. "Nenhum jogador que passa por este momento (foi rebaixado com o Cruzeiro). Acredito que passou, e 2020, se Deus quiser, será um ano só de vitórias."

Pedro Rocha não quis comentar como poderá se adaptar ao esquema de jogo de Jorge Jesus. "Quem pode dizer melhor é o Mister, a comissão técnica. Acredito que toda a comissão vai ver a melhor posição para me encaixar e colocar nos jogos. E também no dia a dia, entrosando com cada um."

Ao mesmo tempo, o atleta indicou algumas de suas características. "A que mais me identifico é jogando pelos lados, onde sempre me dei bem. Mas procuro estar sempre jogando, quero jogar. Onde a comissão técnica optar por mim eu vou estar à disposição."