Netflix disponibiliza em duas partes última temporada de ‘Vikings’

Vinícius Castelli



14/01/2020 | 07:52



A série de sucesso Vikings, produção do History Channel, chega à sexta e última temporada, cuja primeira parte ilustra a plataforma de streaming Netflix a partir do dia 6 de fevereiro. O restante dos capítulos, com a conclusão da obra, deve ser dispoinibilizado no segundo semestre.

Criada em 2013 pelo historiador Michael Hirst, Vikings desbrava as lendas do povo nórdico por meio de personagens como Ragnar Lothbrok, Lagertha, Björn e Rollo, por exmplo. Batalhas grandiosas, cultos pagãos e o descobrimento do cristianismo estão na história.



CONTINUAÇÃO

De olho no sucesso, a Netflix anunciou que dará continuidade ao legado de Vikings com a criação da série Vikings: Valhalla, que também será encabeçada por Hirst, e se passará 100 anos depois das aventuras de Ragnar.