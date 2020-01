Grande ABC no Oscar: documentário 'Democracia em Vertigem' tem cenas em São Bernardo

Miriam Gimenes



13/01/2020 | 23:35



O estado democrático de direito respira pelos aparelhos no Brasil. Essa realidade não é recente, mas sim algo que tem sido costurado há alguns anos. Para entender melhor – e a fundo – essa afirmação, o filme Democracia em Vertigem, de Petra Costa, que faz parte do catálogo da Netflix desde o ano passado, desenha esse enredo de forma irretocável, tanto que ontem foi anunciada sua indicação ao Oscar como melhor documentário (veja as principais categorias abaixo). E muitas de suas cenas se passam no Grande ABC, mais precisamente em Santo André e São Bernardo, esta última berço histórico do Partido dos Trabalhadores.

A diretora usa de seu olhar pessoal – tanto que relaciona os acontecimentos históricos com sua vida – e conta a ascensão e queda do partido já mencionado, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e a crise que polarizou o País. Nesta linha do tempo, discursos históricos do ex-presidente Lula (PT) no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, em 1979; manifestações no Paço Municipal de Santo André e a última conversa com seus apoiadores, em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, horas antes de ser preso pela Polícia Federal, em 2017, figuram entre os flashs históricos.

E, desde o lançamento, em junho do ano passado, o documentário tem repercutido nas redes sociais, com o furor repetido ontem, após o anúncio da academia. “Estamos absolutamente emocionados e extasiados por nossos colegas terem reconhecido a urgência deste filme e honrados por estarmos na companhia de documentários tão importantes. Numa época em que a extrema-direita está se espalhando como uma epidemia, esperamos que esse filme possa nos ajudar a entender como é crucial proteger nossas democracias. Está se tornando cada vez mais evidente o quanto o pessoal é político para tantos ao redor do mundo, e acredito que é por meio de histórias, linguagem e documentários que as civilizações começam a se curar”, comemora a diretora. Sua produção concorre com American Factory (Estados Unidos), The Cave (Estados Unidos), For Sama (Estados Unidos) e Honeyland (Macedônia).

Trata-se de um avanço para os cineastas e produtores brasileiros, visto que o último a concorrer à estatueta foi O Menino e o Mundo (2016). “Isso vai abrir o caminho para a gente, ainda mais neste momento em que vivemos no Brasil, com a cultura sendo colocada para escanteio”, comemora o documentarista de Diadema Marcelo Felipe Sampaio, que tem sido premiado nacional e internacionalmente pelo filme Eldorado – Mengele Vivo ou Morto?

O também cineasta e coordenador pedagógico da Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André, Diaulas Ullysses, diz que o Oscar vem trazer mais luz para o que tem acontecido com a produção brasileira. “O cinema nacional nunca foi tão atacado como nesta conjuntura política atual. O Democracia é importante para mostrar que, independentemente da sua direção política, é um filme brasileiro, que tem um olhar de uma mulher, Petra, que não caiu de paraquedas no audiovisual, tem trabalhos reconhecidos e vem trazer luz ao nosso cinema. E, além de tudo, contempla o Grande ABC”, ressalta.

A cerimônia de entrega do Oscar será dia 9 de fevereiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Quem lidera a lista geral de indicações é o filme Coringa, estrelado por Joaquin Phoenix, entre elas melhor filme, melhor ator e melhor direção, este último para Todd Phillips.

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

Melhor filme

Ford vs. Ferrari

O Irlandês

Jojo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

História de um Casamento

1917

Era Uma Vez...Em Hollywood

Parasita

Melhor Ator

Antonio Banderas, Dor e Glória

Leoardo DiCaprio, Era Uma Vez em...

Hollywood

Adam Driver, História de um Casamento

Joaquin Phoenix, Coringa

Jonathan Price, Dois Papas

Melhor Atriz

Cythia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, História de um Casamento

Saoirse Ronan, Adoráveis Mulheres

Charlize Theron, O Escândalo

Renée Zellweger, Judy

Melhor Ator Coadjuvante

Brad Pitt, Era Uma Vez...Em Hollywood

Al Pacino, O Irlandês

Joe Pesci, O Irlandês

Anthony Hopkins, Dois Papas

Tom Hanks, Um Lindo Dia na Vizinhança

Melhor Atriz Coadjuvante

Laura Dern, História de um Casamento

Kathy Bates, O Caso Richard Jewell

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Adoráveis Mulheres

Margot Robbie, O Escândalo

Melhor Direção

Martin Scorsese, O Irlandês

Todd Phillips, Coringa

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Era Uma Vez em...

Hollywood

Bong Joon Ho, Parasita

Melhor Trilha Original

Thomas Newman, 1917

Hildur Guðnadóttir, Coringa

Alexandre Desplat, Adoráveis Mulheres

Randy Newman, História de um Casamento

John Williams, Star Wars: A Ascensão Skywalker

Melhor Documentário

American Factory

Learning to Skateboard In a Warzone (If You''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''re A Girl)

The Cave

Democracia em Vertigem

For Sama

Honeyland

Melhores Efeitos Visuais

Vingadores: Ultimato

O Irlandês

Star Wars: A Ascensão Skywalker

Rei Leão

1917

Melhor Animação

Como Treinar o Seu Dragão 3

I Lost My Body

Klaus

Link Perdido

Toy Story 4