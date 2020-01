São Caetano traz volante do Globo-RN

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



13/01/2020 | 16:41



O São Caetano segue se reforçando para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista e oficializou nesta segunda-feira a contratação do volante Anderson Braz, que estava no Globo-RN. O jogador de 32 anos já foi integrado ao elenco e está à disposição do técnico Adãozinho na pré-temporada que o clube realiza no Rio de Janeiro.



Essa será a terceira vez que Anderson Braz vai disputar a Série A-2. "Estou muito feliz de vestir a camisa do São Caetano. Um time com camisa forte, de tradição mundial. Portanto, quero ajudar essa esquipe a brigar pelo acesso”, afirmou o atleta, que disputou a divisão por União Barbarense e Batatais.



Típico cão de guarda, Anderson Braz também ressaltou quais características prevalecem em seu estilo de jogo. "Sou primeiro volante. Volante de contenção, de pegada forte e que gosta de se doar pela equipe”, explicou.



Com passagem pelas bases de Ponte Preta e Vasco, Anderson Braz ganhou destaque, principalmente, com a camisa do Moto Clube. Time pelo qual conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro e o título de campeão maranhense, ambos em 2016.



O São Caetano estreia na Série A-2 dia 22, quando enfrenta o Penapolense, às 19h30, no Tenente Carriço, no Interior.