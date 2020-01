Do Diário do Grande ABC



13/01/2020 | 16:30



Diversos animes recentes serão apresentados dentro da agenda do Verão Otaku, organizado mais uma vez pelo Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000. Tel.: 3397-4002). Em parceria com a Fundação Japão e a Black Pipe Entretenimento, o projeto reúne curtas e longa-metragens e maratonas de seriados orientais de gêneros variados, prontos para movimentarem as férias dos fãs mais jovens em diferentes datas e horários.

A programação ocorre a partir do dia 18 de janeiro e segue até 2 de fevereiro na Sala Lima Barreto. Todas as entradas são gratuitas, com a bilheteria sendo aberta uma hora antes para a retitrada dos ingressos.

Entre os destaques, há espaço para ''''My Hero Academia - Dois Heróis'''' (2018), que teve exibições especiais nas telonas no Brasil há algumas temporadas, o elogiado ''''Cowboy Bebop: O Filme'''' (2001) e a recente versão em animê do mangá ''''Fire Force'''', com a primeira temporada tendo estreada no ano passado.

Detalhe também para encontros especiais que irão discutir temas variados utilizando o universo otaku como fonte de inspiração. No dia 19, às 20h, haverá o debate A Influência do Hip Hop e o Intercâmbio Cultural Entre os Animês e a Música. A discussão A Importância do Animê Como Forma de Arte acontece no dia 26, às 17h30. O último compromisso do tipo é Difusão de Animês na Televisão Brasileira, marcado para dia 31, às 20h.

Segue a agenda completa do festival:

18/1 – sábado

14h Attack on Titan 1 (eps. 1 a 6)

16h30 Attack on Titan 2 (eps. 7 a 12)

18h50 Attack on Titan 3 (eps. 13 a 18)

21h Attack on Titan 4 (eps. 19 a 22)

19/1 – domingo

17h40 Afro Samurai

20h Debate com Chinv e niLL: A influência do Hip Hop e o intercâmbio cultural entre os animes e a música

21/1 – terça

15h X/1999

17h Anime Mirai

22/1 – quarta

15h One Piece Strong World

17h30 Cowboy Bebop

23/1 – quinta

15h X/1999

17h30 Simples Herois

19h Mary e a Flor Encantada

24/1 – sexta

15h As Aventuras Bizarras de Jojo

17h Samurai Champloo 1 (eps. 1 a 6)

19h30 Samurai Champloo 2 (eps. 7 a 12)

25/1 – sábado

14h Demon Slayer 1 (eps. 1 a 6)

16h30 Demon Slayer 2 (eps. 7 a 12)

18h50 Demon Slayer 3 (eps. 13 a 18)

21h Demon Slayer 4 (eps. 19 a 21)

26/1 – domingo

16h Simples Heróis

17h30 Debate com Diva Geek e Santana: A importância do anime como forma de arte

19h30 Anime Mirai

28/1 – terça

16h Cowboy Bebop

29/1 – quarta

15h30 Anime Mirai

17h30 My Hero Academia

19h30 As Aventuras Bizarras de Jojo

30/1 – quinta

15h A Garota que Saltava no Tempo

17h10 One Piece Strong World

19h30 My Hero Academia

31/1 – sexta

15h A Garota que Saltava no Tempo

18h Human Lost

20h Conversa Nelson Sato e Carlos Pires: Difusão de Animes na televisão brasileira

1º/2 – sábado

15h Fire Force 1 (eps 1 a 4)

17h Fire Force 2 (eps 5 a 8)

19h Fire Force 3 (eps 9 a 12)

2/2 – domingo

15h Ping Pong 1 (eps. 1 a 4)

16h50 Ping Pong 2 (eps. 5 a 8)

18h40 Ping Pong 3 (eps. 9 a 11)

Mais informações sobre o evento e os títulos selecionados para o Verão Otaku 2020 estão no site oficial do Centro Cultural São Paulo.