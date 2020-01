Fundação das Artes abre inscrições para técnico em dança

Vinícius Castelli

14/01/2020 | 07:00



A Fundação das Artes de São Caetano (Rua Visconde de Inhaúma, 730) está com inscrições abertas para curso técnico em dança. A meta é preparar o aluno, ao longo de quatro módulos, para que tenha habilitação profissional técnica de nível médio e possa desenvolver performances e coreografias dentro do cenário contemporâneo da dança.

Os interessados devem realizar a inscrição até dia 31 na secretaria da instituição, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e, aos sábados, das 9h às 17h. É preciso levar duas fotos 3x4, cópias simples da cédula de identidade ou certidão de nascimento, do CPF (se menor, do responsável) e do comprovante de residência, além de efetuar pagamento de taxa de R$ 20.

O candidato deve ter idade mínima de 15 anos com ensino médio em andamento ou concluído para adultos. Não precisa ser morador de São Caetano.