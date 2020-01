Milton Nascimento encerra turnê na Capital

Miriam Gimenes

14/01/2020 | 07:00



O cantor e compositor Milton Nascimento encerra a turnê Clube da Esquina sexta e sábado, a partir das 22h30, no Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795), em São Paulo. Ainda tem ingressos disponíveis, à venda no local ou no site www.ticket360.com.br. Os preços variam de R$ 60 a R$ 380 mais taxas.

No palco, Milton resgatará clássicos dos dois álbuns, mas com foco no primeiro. Também terá a participação de parceiros históricos do Clube, como Lô Borges, Wagner Tiso e Flávio Venturini, além de Criolo, Maria Rita e Maria Gadú.

Entre os hits estão previstos Clube da Esquina 1, Cravo e Canela, Cais, Canção Amiga, Nuvem Cigana, entre outras. Também serão tocadas músicas dos discos Minas e Gerais.