Vinícius Castelli

Diário do Grande ABC



14/01/2020 | 07:00



Do lado de fora ele rouba a atenção. Seja pela frente ou pelas laterais, com todos os seus ricos detalhes. Por dentro é repleto de encantos e boas surpresas. É o Theatro Municipal de São Paulo (Praça Ramos de Azevedo. Tel.: 3053 2090), inaugurado em 1911 – data responsável pelo primeiro tráfego da Capital – que está de portas abertas para receber o público para visita educativa gratuita em janeiro. Há opção também em inglês e libras, nesses casos, com datas e horários estabelecidos.

Os passeios são realizados de terça a sábado, entre 11h e 17h. Os ingressos podem ser reservados pelo site www.eventim.com.br e nas bilheterias do espaço.

Com projeto arquitetônico inspirado na casa Ópera de Paris e assinado pelo escritório Ramos de Azevedo – em colaboração com os italianos Cláudio Rossi e Domiziano Rossi –, o local conta com espaços luxuosos, como o saguão de entrada e o salão nobre, todos incluídos na visitação.

A sala de espetáculos também faz parte do roteiro, mas isso está condicionado à programação artística, pois muitas vezes o local fica restrito por causa de ensaios, montagens e afinação de luz, por exemplo.

No passeio está incluída também a Praça das Artes, prédio aberto em 2012 e ligado ao Complexo Theatro Municipal.