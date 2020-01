Rainha Elizabeth II apoia renúncia de príncipe Harry e Meghan Markle: Continuam sendo parte valiosa de minha família

13/01/2020 | 16:11



Recentemente, príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram, por meio do Instagram, que vão se afastar da família real. Agora, junto com a Rainha Elizabeth II, ocorreu uma reunião para definir, de uma vez por todas, qual será o futuro do casal. Por meio de um comunicado, divulgado pelo Palácio de Buckingham, a monarca se pronunciou:

Hoje a minha família teve discussões muito construtivas sobre o futuro de meu neto e sua família. Minha família e eu apoiamos totalmente o desejo de Harry e Meghan de criarem uma nova vida como uma jovem família. Embora tenhamos preferido que continuassem trabalhando como membros da Família Real em período integral, respeitamos e entendemos o desejo de viver uma vida mais independente como família, enquanto continuam sendo uma parte valiosa de minha família.

A rainha ainda continua:

Harry e Meghan deixaram claro que não querem depender de fundos públicos em suas novas vidas. Portanto, foi acordado que haverá um período de transição em que os Sussexes passarão algum tempo no Canadá e no Reino Unido. Esses são assuntos complexos para minha família resolver, e há mais trabalho a ser feito, mas solicitei que as decisões finais fossem tomadas nos próximos dias.