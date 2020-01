Após polêmica envolvendo agressão, Glamour Garcia consegue medida restritiva e vizinha afirma que atriz já foi ameaçada de morte pelo ex

13/01/2020 | 16:10



Como você viu, Glamour Garcia, que ficou conhecida por ter interpretado Britney em A Dona do Pedaço, fez uma série de Stories em seu perfil oficial do Instagram acusando o ex-companheiro, Gustavo Dagnese, de agressão. Glamour parecia abalada nos vídeos e ameaçava ir à polícia; entretanto, deletou os Stories momentos depois. Segundo informações do jornal Extra, a atriz realmente prestou queixa contra Gustavo na 16ª DP da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Lá, ela descobriu mais três processos que correm contra o produtor: uma em 2011 por ameaça, outra em 2014 em agressão, e uma última por posse de entorpecentes e furto, em 2015. Glamour também conseguiu uma medida restritiva contra o ex, que será indiciado pela Lei Maria da Penha.

Amigos próximos do casal afirmaram, em entrevista ao Extra, que os dois viviam uma crise no relacionamento desde outubro do ano passado. O motivo seria o sucesso de Glamour após a sua participação na novela das nove da Rede Globo.

- Ela começou a ser convidada para eventos, para festas, viagens. E ele não suportava isso. Começou a implicar com tudo, ela teve depressão, engordou. Estava infeliz mesmo, contou um amigo.

Uma vizinha comentou que Gustavo já chegou a ameaçar a atriz de morte.

- Ele quebrou todas as coisas dela, os eletrodomésticos, presentes de fãs. Agarrou o pescoço dela e tentou estrangulá-la, a ameaçando de morte depois. A polícia foi chamada, mas a atriz não deu queixa porque não queria ser parte de um escândalo.

Além disso, ex-namoradas do produtor também deram o seu depoimento ao jornal. Uma delas disse o seguinte:

- Ele repete um padrão. Agride, tenta apertar o pescoço, bate, ameaça. É um psicopata. Eu morria de medo de morrer. Sentia que ele não tinha nada a perder.

Outra mulher alegou que Gustavo não conseguia lidar com o sucesso de suas parceiras:

- Ele tentava me colocar para baixo de todas as formas. Um homem assim não admite que uma mulher ou trans seja melhor que ele. Já me ameaçou muito. Acho que a Glamour cansou de apanhar e resolveu revidar.

Outro lado

Após a polêmica, Gustavo decidiu se pronunciar e explicar a sua versão da história. Ao Extra, o produtor afirmou que existiu sim uma briga, mas negou a agressão.

- Eu não encostei nela, não houve agressão. Tenho um áudio dela dizendo que não queria fazer isso [prestar queixa], que foi levada pela agente dela e estou esperando uma retratação pública. Eu quero seguir minha vida, desejo coisas boas para ela, sucesso.

Gustavo contou que não pretende prestar nenhuma queixa, e ainda explicou o motivo da discussão entre os dois. Alguns rumores indicavam intolerância religiosa por parte de Glamour, já que ela teria arrebentado uma guia que o produtor usava no momento do desentendimento. Ele nega.

- Não foi preconceito religioso. Ela puxou minha regata e o colar foi junto. O que aconteceu foi álcool e estresse. Ela anda muito estressada, foi um mal-entendido em que ela impulsivamente fez aquelas postagens e se arrependeu depois. Eu volto a dizer que não encostei nela, tem nem exame de corpo delito.

O produtor ainda falou sobre os processos antigos de ameaça e agressão.

- Sinceramente? Nem me lembro disso daí. Eu era um garoto. E uma dessas brigas aconteceu no calor das emoções, nunca cheguei às vias de fato. Eu tenho uma boa relação com todas as meninas antes. Falo com todas elas. Nem lembrava disso para dizer a verdade.

Gustavo confirmou que o relacionamento passou por mudanças após o sucesso da atriz na novela.

- [As brigas] Eram coisas corriqueiras, uma toalha molhada na cama, a pasta de dente aberta. Discussão de casal mesmo. Fazer o que? A gente se ama, mas a vida deu um giro assim que a gente não estava acostumado. Com esse assédio, com a fama. É isso.

Por fim, revelou se retomaria seu namoro com Glamour.

- Eu não posso dizer que sim nem que não voltaria com ela. Mas agora nem posso chegar perto. Então, não entendo, sinceridade...