Do Diário do Grande ABC



13/01/2020 | 15:26



A arena On-Stadium, em São Paulo, será palco da final presencial da Liga Latina de ''Mortal Kombat 11''. Os competidores estarão reunidos naquele que é considerado o maior complexo de e-sports e games da América Latina. As brigas virtuais do jogo da popular franquia ocorrem nos dias 25 e 26 de janeiro.

As eliminatórias serão decididas em formato melhor de três em dupla eliminação. Toda a agenda será transmitida ao vivo nos canais da Warner Games Brasil nas redes Facebook, YouTube e Twitch.

O fim de semana especial será dividido em dois momentos. No sábado, os 32 melhores jogadores brasileiros do título se enfrentam para disputar quem será Campeão Brasileiro da modalidade. Os oito melhores irão dividir premiação de R$ 13.600. Além do vencedor, os outros cinco melhores representam o País nas finais latino-americanas, que acontecem no dia seguinte.

O domingo será movimentado com confrontos entre os 16 destaques de diferentes países da América Latina, entre Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. Os três primeiros colocados dividem valor de R$ 10.000, com o campeão garantindo vaga na decisão global de ''Mortal Kombat 11'', o Final Kombat 2020, agendado para ocorrer em março, em Chicago, nos Estados Unidos.