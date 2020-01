Gustavo Mioto e Thaynara OG reatam namoro após quatro meses separados

13/01/2020 | 15:10



Parece que Thaynara OG e Gustavo Mioto decidiram dar mais uma chance ao amor! De acordo com o colunista Leo Dias, o cantor sertanejo e a digital influencer reataram o namoro após quatro meses separados.

Os primeiros rumores sobre a volta do casal surgiram em dezembro de 2019, quando Thaynara e Gustavo foram vistos juntos em São Luis, no Maranhão. Para o colunista, a influencer confirmou que reatou com o sertanejo:

- De fato estamos tentando uma reaproximação. Estamos dando uma nova chance ao que vivemos juntos.

Procurada, a assessoria da blogueira não foi encontrada para comentar a informação.

Thaynara OG e Gustavo Mioto namoraram por quase um ano até anunciarem o término, em agosto de 2019. Na época, o cantor sertanejo culpou a distância pelo fim do relacionamento e disse que os dois continuam amigos.