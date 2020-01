Neymar encontra suposta affair quase um ano após rumores e ela se declara

13/01/2020 | 15:10



Como você viu, a modelo Duda Castro, ex-namorada do cantor Biel, foi apontada como um dos affairs de Neymar em fevereiro de 2019. Na época, os dois trocaram elogios e curtidas nas redes sociais, mas não chegaram a se encontrar pessoalmente. Quase um ano se passou e Duda, atualmente com 28 anos de idade, surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao finalmente compartilhar um clique ao lado do atleta. A foto foi publicada no último sábado, dia 11, e a influenciadora digital se declarou para Neymar na legenda, como você pode ler a seguir:

Dizer obrigada, às vezes, não é suficiente para agradecer a tão amável e gentil pessoa que nos momentos das nossas vidas, aqueles mais difíceis, nos estende a mão e nos oferece amparo. Que seu futuro permita que você alcance todos os seus sonhos e que você continue espalhando amor por onde quer que passe. Obrigada por todo amor e carinho não só comigo, como com a minha família. A consideração por ti é grande @neymarjr. Ps: Cheguei atrasada e descabelada mas consegui assistir meu primeiro jogo de futebol hahaha, escreveu Duda.

Nos comentários do post, Neymar deixou dois emojis: um de duas em formato de oração e outro de uma mão simulando um soquinho, como se estivesse indicando uma parceria entre os dois.

Já os fãs da modelo elogiaram bastante o clique e perguntaram se tinha alguma coisa a mais rolando entre os dois. Será?