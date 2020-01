Jennifer Aniston poderá entrar para o elenco de Big Little Lies

13/01/2020 | 15:10



Depois de duas temporadas, os fãs de Big Little Lies começaram a sentir que talvez a série necessite de um empurrãozinho para continuar. Como a produção ainda não foi renovada para a terceira temporada, os rumores em torno do futuro do seriado continuam a surgir na internet.

Recentemente, segundo a revista Her, Reese Witherspoon, uma das protagonistas da série, mencionou que adoraria ter Jennifer Aniston no elenco. Logo depois desse pronunciamento, os fãs ficaram doidos com a ideia de ter Jen na história. Porém, em entrevista recente ao portal Deadline, Nicole Kidman - também uma das atrizes principais do drama - revelou que tudo depende da vontade da escritora, Liane Moriarty, e do produtor, David E. Kelley.

- Se houver uma terceira temporada isso virá dos roteiristas e será demais. Liane tem muito talento, David tem muito talento e a combinação dos dois é extraordinária. Nós adoraríamos fazer outra temporada porque adoramos estar juntas, contou ela.

Vale ressaltar também que a resistência maior é da escritora Liane, que é contra uma terceira temporada.

- Foi escrita para ser uma temporada apenas e acabou do jeito que foi, bem lírica. Mas terminamos em uma mentira. Sou protetora da série e das personagens também, não queria estragá-las de nenhuma maneira, disse a própria roteirista, em entrevista ao The Hollywood Reporter.

Será que com a presença de Jennifer a série poderia ter mais uma temporada? Certeza que os fãs iam adorar, né?