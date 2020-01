Trump diz que manifestantes iranianos se recusaram a pisar em bandeira americana

13/01/2020 | 14:59



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta segunda-feira, 13, os manifestantes iranianos que protestam no país persa desde sábado.

"Os maravilhosos manifestantes iranianos se recusaram a pisar, ou denegrir de alguma forma, nossa grande bandeira americana", escreveu o líder da Casa Branca em sua conta oficial no Twitter. "Foi colocada uma bandeira dos EUA na rua para que eles pudessem pisar, e eles caminharam ao redor. Grande progresso!", acrescentou o republicano.

Os protestos começaram após o Irã ter assumido a responsabilidade pela queda do Boeing 737 ucraniano que foi atingido por mísseis depois de decolar em Teerã na semana passada, o que resultou na morte de todos os 176 passageiros a bordo. A derrubada do avião ocorreu horas depois de o país persa ter atacado bases no Iraque utilizadas por tropas americanas, em retaliação ao assassinato do general Qassim Suleimani, que comandava as forças Quds, da Guarda Revolucionária do Irã.