Do Diário do Grande ABC



13/01/2020 | 14:59



A Cidade dos Infláveis invadiu São Bernardo para movimentar a região no começo do ano. Trata-se de arena especial com 4.000 metros quadrados montada no estacionamento do Extra Anchieta (Rua García Lorca, 301), no bairro Pauliceia, com brinquedos gigantes prontos para divertir crianças, jovens e adultos como atração familiar até 1º de março.

São escorregadores, tobogãs e obstáculos feitos de plástico que fazem todos os participantes pularem bastante. Estão montados dois circuitos e há 12 atrações ao longo dos caminhos. Monitores ficam atentos à toda movimentação durante a atividade. Praça de alimentação com food trucks complementa a arena.

O funcionamento ocorre de quarta-feira a domingo, das 12h às 20h. As entradas individuais custam entre R$ 12 e R$ 32, com o passaporte completo tendo preço de R$ 60 a R$ 80. Os ingressos podem ser adquiridos no local ou de maneira antecipada por meio da internet. A atração é recomendada para crianças acima de 4 anos.

Ação social movimenta a Cidade dos Infláveis nas quartas-feiras, das 11h às 14h, quando estudantes de escolas públicas que apresentarem a declaração escolar possam aproveitar o parque trocando um ingresso por um quilo de alimento não perecível. As doações serão enviadas para entidades assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo.