Família Kardashian monta brechó virtual com peças a partir de US$ 20

A família Kardashian decidiu colocar à venda peças de seu guarda-roupa que não estão mais em uso. O e-commerce chamado de Kardashian Kloset nasceu em outubro de 2019 e traz roupas, calçados e acessórios de grife por um preço mais camarada. A ideia por trás da iniciativa é promover a sustentabilidade e ainda oferecer a oportunidade de qualquer pessoa adquirir um item exclusivo das it-girls.

O brechó virtual é divido em coleções, sendo cada uma dedicada a uma integrante da família. O problema é que as páginas não são muito bem organizadas. Não é possível filtrar os itens por preço, marca e até mesmo ocultar o que já foi vendido. Tudo está misturado. E no meio dessa bagunça, o visitante encontra peças que vão desde uma regata Adidas da Khloé por US$ 20 até um casaco Gucci da Kris por US$ 50 mil.

Todos os itens do Kardashian Kloset têm informações básicas como tamanho, tipo de material e condições da peça. Após a venda ser realizada, porém, a família não aceita devoluções, trocas, reembolsos ou cancelamentos. Você pode acompanhar as novidades do brechó pelo Instagram.

