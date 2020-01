Do Diário do Grande ABC



13/01/2020



O universo do longa-metragem ''Frozen 2'' deixa as telonas para ganhar espaço temático em São Paulo. Algumas cenografias baseadas na animação dos estúdios Disney serão montadas para visitação no Memorial da América Latina (Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664) entre os dias 14 e 26 de janeiro, das 9h às 17h30.

A ideia é que os fãs de todas as idades possam ver as cenografias de perto e realizar sessões de fotos para recordação, assim como compartilhar os registros nas redes sociais. O evento terá seis etapas marcadas por locais e momentos que são apresentados no filme, como a floresta encantada e o mar. Também há momentos na sala de cristais, na carroça de Sven e com uma estátua de Olaf.

A entrada é gratuita, mas é preciso realizar agendamento de horário antecipado pela internet. Os ingressos são limitados e não serão distribuídos no local.

''Frozen 2'' está em cartaz nos cinemas brasileiros e tem cópias espalhadas por salas do Grande ABC.