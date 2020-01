Beto Barbosa passa mal durante show

13/01/2020 | 14:10



No último sábado, dia 11, o cantor Beto Barbosa deu um susto nos fãs! Enquanto se apresentava no Clube Cabo Branco, em João Pessoa, Beto teve que interromper o show uma hora depois de ter iniciado.

Passando mal, o músico falou ao público que não se sentia bem e pediu a compreensão de todos para finalizar o evento antes do que havia sido previsto. Logo depois, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Beto foi levado ao hospital da cidade e já teria tido alta. Também de acordo com a jornalista, a recomendação feita para o cantor era para que ele ficasse de repouso nos próximos dias.

Pelo Instagram, Beto fez uma postagem para acalmar os seguidores, explicando também o que tinha acontecido:

Ontem no show de João Pessoa no Clube Cabo Branco, vi o chão e o palco rodar. Uma distensão difusa do intestino delgado por conteúdo líquido até o nível do plano anastomótico enteroentérico na fossa ilíaca direita. Resumindo, obstrução no intestino e duas hérnias adquiriras por conta das cirurgias que fiz para retirar bexiga, próstata e uma parte do intestino. Graças a Deus o câncer desapareceu, mas ficou esse impasse na saúde que será resolvido com uma nova cirurgia para desobstruir o intestino. Ontem a dor foi aguda e veio acompanhada de um mal estar muito forte. Hoje já equilibrou, fui para o hospital e eles contornaram com remédios para dor, soro e tomografia, até que os médicos que me operaram decidam o que fazer em São Paulo. Desde já, agradeço a preocupação em orações e carinho de todos vocês. Os médicos do Hospital Nossa Senhora das Neves foram super profissionais e conseguiram me tirar da crise maior, mas naquele momento, não permitiam que eu subisse no palco para cantar, mas eu não poderia deixar meu público naquele momento sem minha apresentação. Fiz, faço e farei tudo que for possível por quem sempre fez tudo por mim: Deus, meus fãs, amigos, amigas e familiares. Já estou em Fortaleza me sentindo mais forte. A vida continua e se eu pudesse escolher a hora da minha partida, gostaria que fosse cantando em um show, onde fica o lugar mais belo e contagiante de se olhar, admirar e amar. Posso garantir a todos que já estou bem e que continuarei meus exames e acompanhamento com meus médicos na terra e Deus no céu. Quando enfrentamos as crises o mundo fica mais forte. Amo vocês, escreveu ele na legenda.