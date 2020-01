Tatá Werneck e Rafael Vitti comemoram três anos de relacionamento e se declaram nas redes sociais

13/01/2020 | 14:10



Tatá Werneck e Rafael Vitti encantaram a internet na manhã desta segunda-feira, dia 13. No Instagram, o casal compartilhou fotos e declarações de amor em comemoração aos seus três anos de relacionamento. O carinho, a cumplicidade e as palavras apaixonadas dos dois fizeram sucesso na internet - e o nome de Tatá foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Muita fofura, né?

Em seu perfil, a apresentadora do Lady Night falou sobre os preconceitos que enfrentou no início de seu namoro com Rafa. Caso você não saiba, os dois possuem 12 anos de diferença; atualmente, Tatá está com 36 anos de idade, enquanto o ator tem 24 anos.

Vivo momentos lindos ao seu lado. Me casei. No sofá. Fui pedida em casamento. No banheiro. Morei junto dizendo que não queria morar junto. Sabe o que estamos comemorando hoje? Três anos que percebemos que quando é para, ser tem LEVEZA! Tem Clara Maria. Nossa deusa. E mais 20 filhos bichos adotados. Achei meu amor no meio do julgamento dos outros. Que criticavam amar um homem 12 anos mais novo (se fosse o contrário, a mulher mais nova seria quase um troféu). Achei meu amor no meio de um monte de medo. Achei meu amor porque reconheci nele o que eu mais queria: paz. Às vezes a gente cai no conto do amor que machuca. Que aprisiona. Que limita. E que faz sofrer. Isso não é amor. É machucado. Prisão. Limitação e sofrimento. Amor é paz. É crescer junto! É vibrar pelo outro. É ter apoio. Meu amor... você sem dúvida é a melhor pessoa com quem eu poderia querer multiplicar minha vida. Que nos multipliquemos por aí. Que deixemos nossa família crescer. Que saibamos respeitar nosso sonhos como casal e individuais. Que mantenhamos (cara, eu peguei uma linha de conjugação verbal aqui que não estou conseguindo sustentar) NOSSO RISO! A gente ri muito o tempo todo. E é se divertindo com nada que a gente descobre que tem TUDO! Te amo! Parei de pensar no amor para sempre para viver o amor de todos os dias. E quando você vê... Três anos se passaram. Três anos que te amo toda hora! E que eu peço: Fecha a porta para não entrar mosquito. Não existe conto de fadas. Existe respeito, amor e admiração. P.s: perceberam que estou mais madura? Escrevam a palavra madura nos comentários para eu ter esse feedback) @rafaavitti te amo! Te admiro muito! Tu é mó gato pessoalmente, escreveu Tatá.

Já Rafa reforçou o quanto se diverte ao lado da amada, além de também citar a filha dos dois, Clara Maria, em sua homenagem.

Minha companheira... Três anos juntos hoje... e saldo positivo de uma Clara Maria. Muuuuuuito aprendizado e muita vontade de fazer dar certo! Parece pouco, mas muita coisa aconteceu nesses três anos e a gente evoluiu juntos e individualmente... Três anos que aprendemos todos os dias a conviver com nossas diferenças... a gente discute, discorda, briga, mas o que a gente mais faz é dar risada juntos! A gente se diverte, brinca, se zoa... e quando isso está acontecendo, eu sempre penso Poxa, que foda que a gente ainda se diverte juntos com coisas bobas. Enfim amor, a missão agora é maior e sou muito agradecido pelo nosso caminho e por ter você partilhando da vida comigo... Obrigado pela Clara Maria!!! Te amo muito! Que a gente tenha sabedoria para aproveitar o melhor de nós e seguirmos juntos. Feliz três anos, meu amorzão.

Tatá e Rafa assumiram o relacionamento em junho de 2017. A primeira filha do casal, Clara Maria, nasceu em outubro de 2018.