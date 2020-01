Príncipe Harry acelerou anúncio da saída da família real por medo de Meghan Markle sofrer colapso

13/01/2020 | 14:10



Os fãs da realeza foram pegos de surpresa com um anúncio e tanto de príncipe Harry e Meghan Markle. Por meio do Instagram, o casal declarou que irá se afastar da família real e, agora, estão rolando os desdobramentos dessa história.

Segundo informações do The Sun, a vontade de sair da família real também se deu ao fato de que Harry estaria preocupado com sua esposa que, supostamente, estava à beira de um colapso, já que ela estava cansada da vida tóxica que estava levando na Inglaterra.

Uma fonte ainda detalhou:

- Eles apressaram o anúncio porque parte disso era o fato de Harry ter que tomar uma rápida decisão. Meghan não estava se adaptando ao Reino Unido e ele sabe disso e a quer feliz. Ele ficou com medo de que ficar muito tempo no Reino Unido levaria Megan a sofrer um colapso. É por isso que as coisas se moveram tão rapidamente.

E aí, será que é isso mesmo?