Marília Mendonça volta a se exercitar após nascimento do filho

13/01/2020 | 13:42



A cantora Marília Mendonça voltou a se exercitar após o nascimento do filho Léo. Ela aproveitou para brincar com a situação em alguns stories no Instagram, publicados no domingo, 12. "Eu pensei em correr de mim, mas onde eu ia, eu tava", disse ela, que ainda aproveitou para questionar: "Domingo perde mais caloria?".

Léo, o primeiro filho da cantora, nasceu em 16 de dezembro de 2019 e, desde então, Marília tem aproveitado para publicar diversas fotos do menino. "Quando eu lembro que domingou, mas eu tô de dieta", falou Marília em um dos posts, brincando com a pose do bebê.

Dois dias após o nascimento do filho, Marília também publicou um vídeo que mostra o quarto do bebê, com temática de safári. "A gente decidiu que o Léo era nosso leãozinho", comentou a cantora ao lado do marido, Murilo Huff.