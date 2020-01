Ops! Miss Bélgica leva tombo e perde sutiã logo após vencer concurso

13/01/2020 | 13:11



A modelo Celine Van Ouytsel, de 23 anos de idade, tomou um baita tombo e perdeu o sutiã logo após ser anunciada como a vencedora do Miss Bélgica 2020. O vídeo da queda foi exibido ao vivo na televisão belga.

O registro mostra o momento em que Celine desce as escadas do palco para comemorar a vitória. No entanto, a modelo se desequilibra, cai de joelhos, e acaba perdendo o sutiã. Apesar do susto, ela logo levanta, ajusta a postura e sorri como se nada tivesse acontecido.

Em entrevista ao Daily Mirror, a modelo disse:

- Eu caí hoje. Mas eu sou o melhor exemplo de que você logo precisa ficar de pé novamente. Até mesmo na vida, falou ela.

Logo em seguida, nas redes sociais, a gata ainda recebeu bastante apoio dos telespectadores:

Ela lidou muito bem, disse uma internauta no Twitter.

Saiu da situação com muita graça, comentou outra.