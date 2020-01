7 museus imperdíveis para visitar em Viena, na Áustria

Maria Beatriz Vaccari

13/01/2020 | 12:18



Além do visual majestoso e da ótima gastronomia, Viena, na Áustria, abriga alguns dos museus mais legais da Europa. A cidade ostenta uma série de opções, que reúnem acervos sobre música, arte e história. O Rota de Férias separou uma lista com sete passeios culturais imperdíveis, que merecem entrar em um roteiro pela capital austríaca.

7 museus imperdíveis em Viena

1. Belvedere

O Belvedere é o museu mais famoso da cidade. Com um belíssimo jardim, o palácio barroco abriga algumas das obras artísticas mais badaladas do pedaço. Ali, o visitante encontra o belíssimo quadro “O Beijo”, de Gustav Klimt, conhecido como a “Mona Lisa” da Áustria. Algumas telas do pintor expressionista Egon Schiele também figuram entre os trabalhos expostos.

2. Albertina

Famoso entre os vienenses, o Albertina Museum reúne uma série de exposições de peso, divididas em diferentes andares do prédio. O visitante consegue observar acervos que incluem obras de nomes como Pablo Picasso, Edvard Munch, Marc Chagall e Albrecht Dürer. De quebra, museu abriga um ótimo restaurante, chamado DO&CO, que oferece desde delícias típicas da cidade até menu de sushi.

3. Beethoven Museum

Afastado da região do Ring (a parte mais badalada de Viena), o distrito 19 (Döbling) é lar de produtores de vinhos, que servem as bebidas em charmosas tavernas. Outra atração da região é o Beethoven Museum, uma das antigas casas do ilustre músico Ludwig van Beethoven. Vale a pena tirar um tempinho para conhecer o local, que mostra uma série de documentos, instrumentos e curiosidades sobre a vida do artista. Dá até para observar (e testar) algumas invenções criadas pelo compositor alemão para lidar com seus problemas de audição.

4. Schönbrunn

O Schönbrunn, palácio que foi residência de verão da família imperial, é outra opção cultural que fica longe do centro, mas vale a visita. Ali, é possível ter uma amostra de como era a vida da realeza, com suas belíssimas salas e quartos decorados em estilo rococó. Depois do passeio pelos cômodos, a dica é ir ao Café Residenz, que oferece o Strudel Show (apresentação que mostra a produção do apfelstrudel) e permite que o visitante deguste a torta de maçã mais famosa de cidade.

5. Haus der Musik

O museu Haus der Musik (Casa da Música) é uma boa pedida para quem busca uma exposição descontraída. O local recebe o visitante com uma divertida escada em formado de teclas de piano, que soa notas diferentes quando as pessoas pisam nos degraus. O local também abriga atrações interativas, como a que mostra a física por trás da música, e acervos de grandes compositores.

6. Leopold Museum

Localizado na charmosa Museumsquartier, o Leopold Museum é o local ideal para contemplar algumas das obras de arte mais importantes da Áustria. Além de acompanhar a maior exposição de quadros pintados por Egon Schiele, é possível ver trabalhos de artistas como Gustav Klimt e Oskar Kokoschka.

7. Hofburg

O Palácio Imperial de Hofburg é lar de uma exposição que homenageia uma das personalidades mais famosas de Viena: a imperatriz Isabel, mais conhecida como Sissi. Além de contar a história da nobre, que é conhecida por sua rebeldia, a mostra inclui vestidos, documentos e outros pertences pessoais.

