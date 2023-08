7 museus em Viena, na Áustria, que você precisa conhecer

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



30/08/2023 | 12:55



Além do visual majestoso, das inúmeras atrações e da ótima gastronomia, Viena, na Áustria, abriga alguns dos museus mais incríveis da Europa.

A cidade ostenta uma série de opções culturais de alto nível, que reúnem acervos sobre música, arte e história. O Rota de Férias separou uma lista com alguns locais imperdíveis, que merecem entrar em um roteiro pela capital austríaca.

Belvedere Albertina Beethoven Museum Schönbrunn Haus der Musik Leopold Museum Hofburg

Pronto para ver detalhes de cada um deles?

7 museus em Viena

Confira sete museus que precisam fazer parte do seu roteiro em Viena.

1. Belvedere

O Belvedere é o museu mais famoso da cidade. Com um belíssimo jardim, o palácio barroco abriga algumas das obras artísticas mais badaladas do pedaço.

Ali, o visitante encontra o belíssimo quadro “O Beijo”, de Gustav Klimt, conhecido como a “Mona Lisa” da Áustria. Algumas telas do pintor expressionista Egon Schiele também figuram entre os trabalhos expostos.

Confira aqui os valores dos ingressos para o Belvedere.

2. Albertina

Famoso entre os vienenses, o Albertina Museum reúne uma série de exposições de peso, divididas em diferentes andares do prédio. O visitante consegue observar acervos que incluem obras de nomes como Pablo Picasso, Edvard Munch, Marc Chagall e Albrecht Dürer.

De quebra, museu abriga um ótimo restaurante, chamado DO&CO, que oferece desde delícias típicas da cidade até menu de sushi. É, sem dúvida, um dos melhores lugares para comer em Viena.

Confira aqui mais informações e valores do Albertina.

3. Beethoven Museum

Afastado da região do Ring (a parte mais badalada de Viena), o distrito 19 (Döbling) é lar de produtores de vinhos, que servem as bebidas em charmosas tavernas. Outra atração da região é o Beethoven Museum, uma das antigas casas do ilustre músico Ludwig van Beethoven.

Vale a pena tirar um tempinho para conhecer o local, que mostra uma série de documentos, instrumentos e curiosidades sobre a vida do artista. Dá até para observar (e testar) algumas invenções criadas pelo compositor alemão para lidar com seus problemas de audição.

Confira aqui mais informações e valores do Beethoven Museum.

4. Schönbrunn

O Schönbrunn, palácio que foi residência de verão da família imperial, é outra opção cultural que fica longe do centro, mas vale a visita. Ali, é possível ter uma amostra de como era a vida da realeza, com suas belíssimas salas e quartos decorados em estilo rococó.

Depois do passeio pelos cômodos, a dica é ir ao Café Residenz, que oferece o Strudel Show (apresentação que mostra a produção do apfelstrudel) e permite que o visitante deguste a torta de maçã mais famosa de cidade.

Confira aqui informações e valores do Schönbrunn.

5. Haus der Musik

O museu Haus der Musik (Casa da Música) é uma boa pedida para quem busca uma exposição descontraída. O local recebe o visitante com uma divertida escada em formado de teclas de piano, que soa notas diferentes quando as pessoas pisam nos degraus.

Além disso, a Casa da Música abriga atrações interativas, como a que mostra a física por trás da música, e acervos de grandes compositores.

Confira aqui informações e valores da Haus der Musik.

6. Leopold Museum

Localizado na charmosa Museumsquartier, o Leopold Museum é o local ideal para contemplar algumas das obras de arte mais importantes da Áustria.

Além de acompanhar a maior exposição de quadros pintados por Egon Schiele, é possível ver trabalhos de artistas como Gustav Klimt e Oskar Kokoschka.

Confira aqui informações e valores do Leopold Museum.

7. Hofburg

Uma das edificações mais famosas do Ringstrasse é o Hofburg, que atrai olhares graças à fachada trabalhada e repleta de obras esculpidas. Com uma área total de 240 mil m² e mais de 2,6 mil cômodos, o palácio é formado por 18 prédios construídos ao longo dos anos pela dinastia dos Habsburgo.

Lá, é possível conhecer um pouco mais da vida de uma das personalidades mais famosas de toda a Áustria, a imperatriz Isabel, mais conhecida como Sissi.

O Sissi Museum conta um pouco da história da mulher que revolucionou alguns hábitos da corte por ser independente e contrariar certos protocolos imperiais.

Outro museu que vale a visita por lá é o de Carruagens Imperiais. Diversos veículos estão em exposição e revelam toda a opulência da corte vienense em outros tempos.

50 fotos encantadoras de Viena

Palácio de Schönbrunn | WienTourismus / MAXUM Palácio de Schönbrunn | WienTourismus / MAXUM × Palácio de Schönbrunn | WienTourismus / Peter Rigaud Palácio de Schönbrunn | WienTourismus / Peter Rigaud × Palácio de Schönbrunn | WienTourismus / MAXUM Palácio de Schönbrunn | WienTourismus / MAXUM × Palácio de Schönbrunn | WienTourismus / Peter Rigaud Palácio de Schönbrunn | WienTourismus / Peter Rigaud × Palácio de Schönbrunn | WienTourismus / Peter Rigaud Palácio de Schönbrunn | WienTourismus / Peter Rigaud × Jardins do Palácio de Schönbrunn | WienTourismus / Paul Bauer Jardins do Palácio de Schönbrunn | WienTourismus / Paul Bauer × Ópera Estatal de Viena | WienTourismus / Christian Stemper Ópera Estatal de Viena | WienTourismus / Christian Stemper × Ópera Estatal de Viena | WienTourismus/MAXUM Ópera Estatal de Viena | WienTourismus/MAXUM × Ópera Estatal de Viena | WienTourismus / Paul Bauer Ópera Estatal de Viena | WienTourismus / Paul Bauer × Portões do palácio imperial de Viena | WienTourismus / MAXUM Portões do palácio imperial de Viena | WienTourismus / MAXUM × Hofburg | WienTourismus / MAXUM Hofburg | WienTourismus / MAXUM × Hofburg | WienTourismus / MAXUM Hofburg | WienTourismus / MAXUM × Hofburg | WienTourismus / Peter Rigaud Hofburg | WienTourismus / Peter Rigaud × Hofburg | WienTourismus / Peter Rigaud Hofburg | WienTourismus / Peter Rigaud × Hofburg | WienTourismus / Peter Rigaud Hofburg | WienTourismus / Peter Rigaud × Museu Albertina | WienTourismus / Lois Lammerhuber Museu Albertina | WienTourismus / Lois Lammerhuber × Museu Albertina | WienTourismus / Paul Bauer Museu Albertina | WienTourismus / Paul Bauer × Museu Albertina | WienTourismus / Paul Bauer Museu Albertina | WienTourismus / Paul Bauer × Prefeitura de Viena | WienTourismus / Christian Stemper Prefeitura de Viena | WienTourismus / Christian Stemper × Prefeitura de Viena | WienTourismus / Christian Stemper Prefeitura de Viena | WienTourismus / Christian Stemper × Confeitaria Demel | WienTourismus / Peter Rigaud Confeitaria Demel | WienTourismus / Peter Rigaud × Confeitaria Demel | WienTourismus / Peter Rigaud Confeitaria Demel | WienTourismus / Peter Rigaud × Confeitaria Demel | WienTourismus / Peter Rigaud Confeitaria Demel | WienTourismus / Peter Rigaud × Avenida Ringstrasse | WienTourismus / Christian Stemper Avenida Ringstrasse | WienTourismus / Christian Stemper × Rua antiga de Viena | WienTourismus / Peter Rigaud Rua antiga de Viena | WienTourismus / Peter Rigaud × St Stephen's Cathedral | WienTourismus / Christian Stemper St Stephen's Cathedral | WienTourismus / Christian Stemper × St. Stephen's Cathedral | WienTourismus / Gregor Hofbauer St. Stephen's Cathedral | WienTourismus / Gregor Hofbauer × St. Stephen's Cathedral | WienTourismus / Gregor Hofbauer St. Stephen's Cathedral | WienTourismus / Gregor Hofbauer × Jardim Volksgarten, museus e o parlamento | WienTourismus / Christian Stemper Jardim Volksgarten, museus e o parlamento | WienTourismus / Christian Stemper × MuseumsQuartier | WienTourismus / Christian Stemper MuseumsQuartier | WienTourismus / Christian Stemper × MuseumsQuartier | WienTourismus / Peter Rigaud MuseumsQuartier | WienTourismus / Peter Rigaud × MuseumsQuartier | WienTourismus / Peter Rigaud MuseumsQuartier | WienTourismus / Peter Rigaud × Museu Leopold | WienTourismus / Paul Bauer Museu Leopold | WienTourismus / Paul Bauer × Museu Leopold | WienTourismus / Peter Rigaud Museu Leopold | WienTourismus / Peter Rigaud × Musikverein | WienTourismus / Christian Stemper Musikverein | WienTourismus / Christian Stemper × Musikverein | WienTourismus / Christian Stemper Musikverein | WienTourismus / Christian Stemper × Belvedere | WienTourismus / Christian Stemper Belvedere | WienTourismus / Christian Stemper × Belvedere | WienTourismus / Paul Bauer Belvedere | WienTourismus / Paul Bauer × Belvedere | WienTourismus / Paul Bauer Belvedere | WienTourismus / Paul Bauer × Belvedere | WienTourismus / Paul Bauer Belvedere | WienTourismus / Paul Bauer × Belvedere | WienTourismus / Paul Bauer Belvedere | WienTourismus / Paul Bauer × Escola Espanhola de Equitação | WienTourismus / Paul Bauer Escola Espanhola de Equitação | WienTourismus / Paul Bauer × Escola Espanhola de Equitação | WienTourismus / Paul Bauer Escola Espanhola de Equitação | WienTourismus / Paul Bauer × Museu do Tesouro Imperial | WienTourismus / Gregor Hofbauer Museu do Tesouro Imperial | WienTourismus / Gregor Hofbauer × Museu do Tesouro Imperial | WienTourismus / Gregor Hofbauer Museu do Tesouro Imperial | WienTourismus / Gregor Hofbauer × Estátua de Johann Strauss, no Stadtpark | WienTourismus / Gregor Hofbauer Estátua de Johann Strauss, no Stadtpark | WienTourismus / Gregor Hofbauer × Estátua de Beethoven, na Beethovenplatz | WienTourismus / Paul Bauer Estátua de Beethoven, na Beethovenplatz | WienTourismus / Paul Bauer × Beethoven Museum | WienTourismus / Paul Bauer Beethoven Museum | WienTourismus / Paul Bauer × Weltmuseum | WienTourismus / Paul Bauer Weltmuseum | WienTourismus / Paul Bauer × Weltmuseum | WienTourismus / Paul Bauer Weltmuseum | WienTourismus / Paul Bauer ×

O que você precisa saber antes de ir a Viena

Quando planejo minhas viagens para Viena ou qualquer outro destino da Europa, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, porque ele vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e gosto mais da America Chip, que tem ótimo atendimento e nunca me deixou na mão.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Tem dois ótimos serviços que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers. Um é o Get Your Guide e o outro é o Civitatis. Ambos são muito completos.

Onde reservar: Get Your Guide e Civitatis

—

LEIA TAMBÉM: