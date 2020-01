'Parasita' recebe seis indicações para o Oscar 2020

13/01/2020 | 12:10



O filme sul-coreano Parasita recebeu seis indicações para o Oscar, incluindo de melhor filme e melhor filme internacional (antigo estrangeiro), além de direção, roteiro original, edição e desenho de produção. Trata-se da primeira vez que um longa da Coreia do Sul concorre ao prêmio máximo da Academia de Hollywood.

O filme, também premiado no Globo de Ouro e no Critic's Choice Awards, tornou-se uma sensação nos Estados Unidos, onde figurou em diversas listas dos melhores longas do ano passado exibidos no país.

A trama acompanha a família de Ki-taek, que está desempregada e vive num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrar também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.