Após três anos juntos, termina o casamento de Solange Almeida

13/01/2020 | 12:11



2020 começou com um gostinho diferente para alguns famosos, uma vez que suas relações amorosas acabaram não resistindo e chegaram ao fim. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Solange Almeida, que colocou um ponto final no casamento com Leandro Andriani, com quem estava desde janeiro de 2017, segundo informações do colunista Leo Dias.

Após dar a notícia nesta segunda-feira, dia 13, a cantora ainda desabafou nas redes sociais:

A cada dia que passa eu aprendo mais sobre o amor. Tive que partir de gente que amei por amor a mim. Tive que me escolher mesmo amando alguém. Porque aprendi que amar não é o suficiente, precisa fazer bem. Ciclos de encerram, pessoas se vão... mas a gente permanece. Sempre.