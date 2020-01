Confira a lista de indicados ao Oscar 2020

13/01/2020 | 12:11



Na manhã dessa segunda-feira, dia 13, foi revelada a lista de indicados ao Oscar de 2020! A premiação, que reconhece os melhores artistas e produções do mundo do cinema, acontece no dia 9 de fevereiro, nos Estados Unidos. Logo abaixo, confira os indicados nas principais categorias!

Melhor diretor

Martin Scorsese de O Irlandês

Todd Philips de Coringa

Sam Mendes de 1917

Quentin Tarantino de Era Uma Vez em... Hollywood

Bong Joon Ho de Parasita

Melhor filme

Ford Vs Ferrari

O Irlandês

Jojo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

História de um Casamento

1917

Era Uma Vez em... Hollywood

Parasita

Melhor atriz principal

Cynthia Erivo por Harriet

Scarlett Johansson por História de um Casamento

Saoirse Ronan por Adoráveis Mulheres

Charlize Theron por O Escândalo

Renée Zellweger por Judy: Muito Além do Arco-Íris

Melhor ator principal

Antonio Banderas por Dor e Glória

Leo DiCaprio por Era Uma Vez em... Hollywood

Adam Driver por História de um Casamento

Joaquin Phoenix por Coringa

Jonathan Pryce por Dois Papas

Melhor atriz coajudvante

Kathy Bates por O Caso Richard Jewell

Laura Dern por História de um Casamento

Scarlett Johansson por Jojo Rabbit

Florence Pugh por Adoráveis Mulheres

Margot Robbie por O Escândalo

Melhor ator coadjuvante

Tom Hanks por Um Lindo Dia na Vizinhança

Anthony Hopkins por Dois Papas

Al Pacino por O Irlandês

Joe Pesci por O Irlandês

Brad Pitt por Era Uma Vez em... Hollywood

Melhor filme estrangeiro

Corpus Christi, de Jan Komasa

Honeyland, Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Os Miseráveis, de Ladj Ly

Dor e Glória, de Pedro Almodóvar

Parasita, de Bong Joon Ho

Melhor trilha-sonora

Coringa, por Hildur Guðnadóttir

Adoráveis Mulheres, por Alexandre Desplat

História de um Casamento, por Randy Newman

1917, por Thomas Newman

Star Wars: Ascenção Skywalker, por John Williams

O Rei, por Nicholas Britell

Melhor figurino

O Irlandês

Jojo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

Era Uma Vez em... Hollywood

Melhor fotografia

O Irlandês, por Rodrigo Prieto

Coringa, por Lawrence Sher

O Farol, por Jarin Blaschke

1917, por Roger Deakins

Era Uma Vez em... Hollywood, por Robert Richardson

Efeitos Visuais

Vingadores: Ultimato

O Irlandês

O Rei Leão

1917

Star Wars: Ascenção de Skywalker

Melhor filme de animação

Como Treinar o Seu Dragão 3

Perdi Meu Corpo

Klaus

Link Perdido

Toy Story 4

Melhor canção original

I Can?t Let You Throw Yourself Away, de Toy Story 4

I?m Gonna Love Me Again, de Rocketman

I?m Standing With You, de Superação: O Milagre da Fé

Into the Unknown, de Frozen 2

Stand Up, de Harriet

Roteiro adaptado

O Irlandês

Jojo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

Dois Papas

Melhor roteiro original

Entre Facas e Segredos

História de um Casamento

1917

Era Uma Vez em... Hollywood

Parasita

Mixagem de som

Ad Astra

Ford vs Ferrari

Coringa

1917

Era Uma Vez em... Hollywood

Edição de Som

Ford vs Ferrari

Coringa

1917

Era Uma Vez em... Hollywood

Star Wars: Ascenção de Skywalker

Melhor curta de animação

Dcera

Hair Love

Kitbull

Mémorable

Sister

Melhor curta de live-action

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors?

Window

Saria

A Sister

Melhor edição

Ford vs Ferrari, por Michael McCusker, Andrew Bucklan

O Irlandês, por Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit, por Tom Eagles

Coringa, por Jeff Groth

Parasita, por Jinmo Yang

Melhor documentário curta-metragem

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl), de Carol Dysinger

Life Overtakes Me, de Kristine Samuelson, John Haptas

St. Louis Superman, de Sami Khan, Smriti Mundhra

Walk Run Cha-Cha, Laura Nix

Melhor documentário

Indústria Americana, de Julia Rieichert, Steven Bognar

The Cave, de Feras Fayyad

Democracia em Vertigem, de Petra Costa

For Sama, de Waad Al-Kateab

Honeyland, de Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Maquiagem e Cabelo

O Escândalo

Coringa

Judy: Muito Além do Arco-Íris

Malévola: Dona do Mal

1917