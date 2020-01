Respeito,sr. Baldy!

Do Diário do Grande ABC



13/01/2020



O Grande ABC acalenta um sonho: ser a primeira região paulista fora da Capital a contar com o Metrô. Esteve próximo de realizá-lo quando, em 2014, o então governador Geraldo Alckmin (PSDB) autorizou a construção da Linha 18-Bronze. Oito anos depois, todavia, a esperança se transforma em frustração. É que no meio do caminho apareceram Alexandre Baldy, o secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, e o seu projeto de BRT, pomposa sigla em inglês para denominar o conhecido e trivial corredor de ônibus. De acordo com o primeiro, o segundo seria a alternativa mais viável para solucionar a questão da mobilidade. Ao voto de confiança regional, todavia, o Estado respondeu com descaso.



Decorrido um semestre desde que o governador João Doria (PSDB) convocou prefeitos e deputados do Grande ABC para anunciar o sepultamento do Metrô via Linha 18, em 3 de julho, moradores das sete cidades desconhecem uma única movimentação destinada a tirar do papel o projeto do BRT, apresentado como a salvadora alternativa ao monotrilho. Embora o secretário de Transportes Metropolitanos tenha assegurado que a proposta começaria a andar até o fim de 2019, a ideia prossegue no papel. A inanição do Palácio dos Bandeirantes levou a bancada de oposição na Assembleia a articular a convocação de Baldy para dar explicações tão logo termine o recesso parlamentar, em fevereiro.



Estão certos os deputados. Região importante como o Grande ABC, responsável em boa parte pelo desenvolvimento econômico paulista, merece respeito absoluto do Palácio dos Bandeirantes. Os quase 3 milhões de habitantes das sete cidades não aceitarão ser tratados com menosprezo pelo sr. Alexandre Baldy. Se não tem condições de cumprir a palavra que ele mesmo empenhou, inclusive utilizando as páginas deste Diário como tribuna, que venha a público explicar por que o plano mudou – novamente, diga-se! O silêncio do secretário de Transportes Metropolitanos não será tolerado passivamente. A região não admite ser tratrada com desprezo e nem ser passada para trás.